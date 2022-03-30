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ВСУ разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек"

30 марта 2022, 14:13

На одной из машин из системы "Солнцепек" оккупанты пытались бежать к российской границе после того, как их колонну уничтожили ВСУ.

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ВСУ разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек"/ Генштаб ВСУ

Защитники Украины разбили на Харьковщине вражескую колонну. Оккупанты пытались убежать в сторону российской границы на транспортно-заряжающей машине (ТЗМ) от расхваленной Россией огнеметной системы ТОС-1А"Солнцепек". Однако далеко отъехать у них не получилось – они попали прямо в руки украинских воинов.

Таким образом ВСУ удалось захватить ТЗМ от российского "Солнцепека", которым захватчики пугали украинцев. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

"Хваленые "Солнцепеки", которыми пугали украинцев, и даже сняли одноименный пропагандистский фильм, теперь стоят брошенные в украинских полях", – говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что в российской системе "Солнцепек" должно быть три машины: транспортно-заряжающая, транспортирующая и пусковая. Они работают в комплексе. Однако в колонне, которую разбили украинские военные, была только одна машина из всего комплекса – транспортно-заряжающая.

"Колонна шла по Харьковщине и получила отпор. Оккупанты начали разбегаться, ТЗМку от "Солнцепека" развернули, чтобы возвращаться на ней в сторону российской границы. Но в тылу их уже ждали мы", – рассказал воин 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" с позывным "Сид".

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На одной из машин из системы "Солнцепек" оккупанты пытались бежать к российской границе/ Генштаб ВСУ

"Солнцепек" – что за техника и где РФ ее применяла

"Сонцепек" – это российская тяжелая вогнеметна система залпового огня калибра 220-мм на базе танка Т-72. Из нее ведут огонь зажигательными или термобаричними боеприпасами. Такие усовершенствованные системы ТОСов (по российски "тяжелая огнеметная система" – ред.) были приняты на вооружение в российской армии в 2001 году.

Поскольку в такой технике имеется лазерный дальномер, расстояния до цели определяются с точностью до 10 метров. Экипаж стреляет из такой установки не выходя из машины, с помощью прицела и внешних систем.

Тяжелые огнеметные системы "Буратино" применялись в Афганистане, Чечне, Ираке и на Донбассе в Украине, а усовершенствованные ТОСи, которые получили название "Солнцепек", были замечены в Сирии.

Ранее сообщалось, что на Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую технику. Защитники Украины уничтожили танк, пять бронетранспортеров и один "Град" российских захватчиков.

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