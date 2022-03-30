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Российский полковник дал прямое указание "сровнять с землей" целое село на Сумщине

30 марта 2022, 12:49

Об этом стало известно из опубликованного ранее аудиоперехвата разговора двух офицеров оккупационной армии

Российский полковник дал прямое указание "сровнять с землей" целое село на Сумщине/ myrotvorets.center

Полковник Российской Федерации Евгений Журавлев с позывным "Венец" отдал приказ об уничтожении села Скряговка в Сумской области.

Российский командир дал прямое указание "сровнять с землей" населенный пункт, сообщили в центре "Миротворец".

Об этом стало известно из опубликованного ранее аудиоперехвата разговора двух офицеров оккупационной армии.

Теперь Журавлев находится в "Чистилище" "Миротворца" как российский военный преступник, причастный к геноциду украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры.

myrotvorets.center

"Я сейчас лупанул по жилым кварталам"

В перехваченных в Тростянце (Сумская область) разговорах между двумя офицерами оккупационной армии с позывными "Венец" и "Ратник", они договариваются бомбить жилые кварталы.

В СБУ отметили, что "Венец" - командир 4-й танковой дивизии полковник Журавлев Евгений Николаевич. "Ратник" - его подчиненный, командир одного из подразделений.

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"Я сейчас лупанул по жилым кварталам. Они сейчас обидятся и будут работать", - докладывает один из них.

"Давай, лупи везде! По населенным пунктам прямо хуя**. На запад брось пару штук. Все ближайшие от меня", - сказал командир и дал приказ почистить два населенных пункта.

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