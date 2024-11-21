РФ готовит ракетный удар по Верховной Раде: нардепов предупредили об угрозе - СМИ

Россия планирует в ближайшее время осуществить удар по зданию Верховной Рады Украины, рассказал нардеп Тарас Батенко.

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РФ в ближайшее время планирует нанести удар по зданию Верховной Рады / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, rada.gov.ua

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РФ готовит ракетный удар по правительственному кварталу

Ближайшие заседания Верховной Рады отменили

Россия может нанести ракетный удар по Верховной Раде Украины в ближайшие дни. Заседание Рады, которое было запланировано на 22 ноября, отменили. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко и Тарас Батенко.

"Заседание Рады завтра не состоится. Должен был быть час вопросов к Правительству, но теперь спросить Правительство об их глупых решениях не удастся", - написал Гончаренко.

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Парламентариев предупредили о возможном обстреле РФ. Также народных депутатов призвали ограничить свое присутствие и присутствие их семей в пределах правительственного квартала.

"Есть угроза удара ракетой по Верховной Раде в Киеве в ближайшие дни. Нас проинформировали. Посмотрим: произойдет это или нет, но Путин максимально поднял ставки", - заявил Батенко в эфире NTA.

По словам Гончаренко, следующее заседание Верховной Рады состоится только в декабре.

Время подлета ракеты "Рубеж" / Инфографика: Главред

Угроза ракетного удара по Киеву - новости по теме

Напомним, генерал-майор США в отставке Марк МакКарли заявил, что использование межконтинентальной баллистической ракеты малой дальности для атаки на Днепр может быть сигналом готовности России применить ее и против Киева. Так РФ хочет заставить Украину отказаться от использования ракет ATACMS и Storm Shadow.

Как сообщал Главред, российский диктатор Путин заявил о применении баллистической ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении для удара по Днепру. По словам диктатора, ракета достигает скорости 10 махов (примерно 2,5-3 км/сек) и якобы является недосягаемой для современных систем ПВО.

Также Россия объявила о закрытии части своего воздушного пространства для проведения ракетных испытаний, которые запланированы на 22-23 ноября. Аналогичное сообщение было и перед применением Россией баллистической ракеты "Орешник" по Днепру.

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Кто такой Алексей Гончаренко? Алексей Гончаренко - украинский политический и общественный деятель, депутат Верховной Рады Украины VIII и IX созывов, член фракции Европейская Солидарность, член украинской делегации в ПАСЕ, президент Комитета ПАСЕ по миграции, беженцам и перемещенным лицам. В августе-ноябре 2014 - председатель Одесского областного совета, депутат Одесского городского совета V и VI созывов (2006-2014), заместитель председателя Одесского горсовета. В 2005-2014 годах - член Партии регионов, сторонник предоставления русскому языку статуса государственного в Украине.

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