Генерал КНДР ранен в результате удара ВСУ по Курщине: в СМИ раскрыли потери РФ

Впервые получил ранение представитель военного руководства КНДР в войне России против Украины, сообщили в WSJ.

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Во время удара Украины по Курщине ранен высокопоставленный генерал КНДР / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

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В результате удара по Курщине ранен высокопоставленный генерал КНДР

В Марьино погибли 18 человек, еще 33 получили ранения

Высокопоставленный северокорейский генерал был ранен во время удара ВСУ по командному пункту в Курской области. Значительные потери есть и среди российских военных. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного западного чиновника.

В то же время в росСМИ появилась информация, что Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами Storm Shadow по командному пункту российских войск в селе Марьино Курской области. В результате атаки погибли 18 человек и еще 33 получили ранения.

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Среди раненых - трое военных КНДР, в том числе высокопоставленный северокорейский генерал. Этот инцидент является первым известным случаем, когда представитель военного руководства Северной Кореи получил ранение на российско-украинской войне.

Большинство пострадавших в Курской области - офицеры Южного и Восточного военных округов России. В момент удара по Марьино в командном пункте находился первый заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа генерал-лейтенант Солодчук. Его состояние пока неизвестно.

Кроме этого, во время разборки завалов в 19:00 произошел взрыв неизвестного снаряда. В результате взрыва пострадали 13 саперов из 88-го саперного полка, среди которых был заместитель начальника штаба.

В Силах беспилотных систем сообщили, что операторы успешно провели операцию по корректировке и документированию результатов огневого поражения командного пункта врага в районе населенного пункта Марьино на Курщине. Задачу выполнил экипаж БпС "Гарпун" 413 ОББС "Рейд" в сотрудничестве со сводным отрядом БпС 78 ОДШП "Шмель" с помощью средств ГК ВСУ".

Storm Shadow/SCALP EG - основные характеристики / Инфографика: Главред

Удар ракетами Storm Shadow по Курщине - что известно

Напомним, 20 ноября Силы обороны Украины впервые использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow для удара по военным целям в глубине России. Удары осуществили в ответ на привлечение северокорейских войск к войне против Украины.

Как сообщал Главред, ВСУ выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по объекту в Курской области России. Российские блогеры предполагают, что ракетный удар был направлен на командный пункт, с которого руководили 50-тысячным контингентом российских и северокорейских войск. Удар осуществили пять украинских бомбардировщиков Су-24.

Украинские военные нанесли удар по усадьбе в Марьино Рыльского района Курской области, где мог находиться российский военный штаб с военными из Северной Кореи. В Сети появились первые кадры с воздуха, на которых видны масштабные разрушения.

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