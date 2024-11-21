На фоне атаки РФ баллистической ракетой: США готовят новый пакет помощи Украине

США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять российскому врагу.

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США анонсировали новый пакет помощи / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот из видео

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Администрация Байдена готовит пакет помощи Украине

Правительство США передаст ракеты для систем ПВО

Правительство США готовит новые пакеты помощи для Украины, которые будут анонсированы в ближайшее время. Об этом сообщала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Она напомнила, что Джо Байден еще в сентябре заявлял о планах наращивать военную помощь Украине, чтобы мы эффективнее противостояли российскому агрессору.

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"Вчера мы сделали объявление о следующей помощи, которую мы предоставляем, и мы собираемся продолжать делать это, наращивать эту помощь", - заверила Жан-Пьер.

В то же время корреспондент "Суспільного" передает, что пресс-секретарь Белого дома уточнила, что Соединенные Штаты предоставят Украине 100 дополнительных ракет Patriot и AMRAAMs для усиления противовоздушной обороны.

"Многие из этих ракет противовоздушной обороны уже были поставлены, и поставки дополнительных ракет ПВО в Украину продолжаются. И поэтому мы будем продолжать это делать, чтобы убедиться, что они укрепляют свои возможности, включая противовоздушную оборону, и предоставить Украине наилучшую возможную позицию на поле боя", - отметила Карин Жан-Пьер.

По ее словам, США хотят убедиться, что украинцы имеют все необходимое на поле боя, чтобы противостоять давлению России.

Военная помощь для Украины - последние новости

Напомним, в среду, 20 ноября, Министерство обороны США объявило о выделении для Украины нового пакета военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Очередную помощь Украина получит в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей предоставление оружия со складов американской армии.

Накануне Главред сообщал, что правительство Британии выделило на военную помощь Украине 7,5 млн фунтов стерлингов - более 9,5 млн долларов. Их потратят на закупку дронов.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Петр Олещук сообщал, что Россия может активно влиять на помощь западных стран Украине в выполнении пунктов Плана победы и Плана внутренней устойчивости.

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