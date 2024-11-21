Ссора с боссом привела к страшной болезни: мужчине поставили неожиданный диагноз

Пациент убежден в том, то его состояние возникло из-за инцидента 32 лет назад, когда его несправедливо обвинил босс.

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Мужчина заработал болезнь Паркинсона после ссоры с начальником / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/geralt, Pixabay/corgaasbeek

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У мужчины диагностировали болезнь Паркинсона

Недуг развился после давнишней ссоры с начальником

У 70-летнего жителя Китая по фамилии Ван развилась болезнь Паркинсона после того, как он десятилетиями страдал ухудшением состояния здоровья. У него были депрессия и бессонница вследствие неправомерной брани со стороны его начальника.

Недавно мужчина обратился за медицинской помощью в больницу из-за проблем с бессонницей, сообщает Главред со ссылкой на South China Morning Post. Он убежден в том, то его состояние возникло из-за инцидента 32 лет назад, когда его несправедливо обвинил босс.

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По словам пациента, босс его наказал, с тех пор его не оставляет чувство вины. "Это повлияло на меня психически. С тех пор мне пришлось полагаться на лекарства для сна, моя память ухудшилась, у меня головокружение и головные боли", — рассказал мужчина.

Подробности тяжелой болезни

Уточняется, что в течение многих лет Ван посетила шесть больниц по всей стране, но лекарство приносило лишь ограниченное облегчение. Впоследствии он обратился за помощью иглоукалывания в больницу традиционной китайской медицины.

Доктор провел акупунктуру на разных точках мозга Вана. Он отметил, что годы бессонницы и депрессии привели к возникновению болезни Паркинсона у Ванга.

После поставленного диагноза врачи посоветовали Вану избегать эмоционального стресса перед сном. В ответ Ван решил отпустить свое оскорбление и придерживаться плана лечения иглоукалыванием. В итоге после более чем 20 дней терапии Ван сообщил, что может спать по несколько часов в день без лекарств и замечает улучшение.

История Вана вызвала обсуждение в Сети

Один из комментаторов заметил: "Это этого не стоит. Этот мужчина наказывал себя на 32 года из-за ошибки своего босса".

Другой комментатор отметил: "Важно иметь широкое мышление; иначе гнев окончательно повредит вашему телу".

Третий мужчина поделился своим опытом: "Мой босс всегда перекладывал вину на меня, когда что-то шло не так. Я больше не мог этого терпеть, поэтому уволился и столкнулся со своим боссом. Это доставило невероятное удовольствие".

Что известно о болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона — это дегенеративное состояние мозга, характеризующееся дрожью, замедленными движениями и проблемами равновесия, поражающими преимущественно пожилых людей. Это вызвано потерей нейронов, производящих дофамин, в мозге под влиянием генетических изменений и факторов окружающей среды. У болезни пока нет лекарств.

На 2023 год в мире было около 9 миллионов пациентов с болезнью Паркинсона, одна треть из которых проживала в Китае. Лечение болезни Паркинсона в основном состоит из медикаментов и хирургического вмешательства.

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Болезнь Паркинсона - что о ней известно Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное неврологическое заболевание, характерное для лиц старшей возрастной групп. Относится к дегенеративным заболеваниям экстрапирамидной моторной системы. Вызвано прогрессирующим разрушением и гибелью нейронов, вырабатывающих нейромедиатор дофамин. Недостаточная выработка дофамина ведёт к тормозному влиянию базальных ганглиев на кору головного мозга, пишет Википедия. К основным симптомам болезни Паркинсона относятся: мышечная ригидность;

гипокинезия;

тремор;

постуральная неустойчивость. Современная медицина пока не может излечить это заболевание, однако существующие методы консервативного и оперативного лечения позволяют значительно улучшить качество жизни больных и замедлить прогрессирование болезни.

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