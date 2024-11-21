Раздел Украины на 3 части: в МИД жестко отреагировали на планы РФ

В МИД отмечают, что карты разделения Украины являются давним инструментом кремлевской политики, направленной на уничтожение Украины, как государства.

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В МИД отреагировали на планы РФ поделить Украину на части / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, Интерфакс-Украина

О чем говорится в заявлении МИД:

Союзники Украины не сообщали ни о каких картах разделения нашего государства

Россия не хочет мира, она хочет полного уничтожения Украины

Россия последовательно пытается уничтожить Украину, а любые "мирные планы" от анонимных источников являются лишь прикрытием для продолжения российской агрессии. Об этом во время брифинга заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий, передает УНИАН.

Комментируя информацию в СМИ о том, что Министерство обороны РФ разрабатывает для администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа идею разделения Украины на три части, Тихий отметил, что такие карты являются давним инструментом кремлевской политики.

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"Нам партнеры на встречах не говорили ни о каких картах. Мы такого от них не слышали. Это может быть свидетельством либо того, что им такие карты не передавали, либо если кто-то им и пытался их передать, видимо они не относились к этому серьезно", - поделился Тихий.

Он также напомнил, что сегодня, 21 ноября, отмечается 20-я годовщина Оранжевой революции. По его словам, еще в 2004 году российские политтехнологи активно распространяли "карты сортов" Украины, пытаясь разделить страну.

"Украина едина и неделима. Никаких сортов, частей и разделений никогда не будет. Украина является страной единой в своих международно признанных границах. Поэтому ни о каких картах и разделах речь не идет. И если у кого-то есть такие болезненные фантазии, то можем только посоветовать оставаться наедине с этими фантазиями и не делиться ими ни с кем", - подчеркнул Тихий.

Спикер прокомментировал недавние сигналы из российских источников и международных СМИ, которые предлагают различные "мирные инициативы".

Он подчеркнул, что такие заявления и анонимные сообщения являются лишь дымовой завесой для прикрытия агрессии. Россия не отказалась от своих планов уничтожения Украины, продолжает выдвигать ультиматумы и остается непригодной к конструктивному диалогу или реальному миру.

Россия, по его словам, стремится к войне, а не к миру.

Тихий считает, что сначала необходимо принудить Россию к миру, создав условия, при которых она будет вынуждена выбрать этот путь.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия стремится разрушить украинскую государственность, разделив Украину на три части. Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в разведке, Министерство обороны РФ подготовило документ с прогнозом военно-политического развития мира до 2045 года, в котором заложен такой сценарий.

По данным Министерства обороны Великобритании, за 1000 дней полномасштабного вторжения Россия понесла значительные потери: количество погибших и раненых российских военных превысило 700 тысяч человек.

В то же время на юге Украины, в частности в Запорожской области, российские войска стали активнее использовать бронетехнику, сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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