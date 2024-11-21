Враг оккупировал еще один населенный пункт на Донбассе: бойцам ВСУ грозит котел

Армия РФ уже вывесила в населенном пункте свои тряпки, их фиксируют "во всех уголках" Дальнего.

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Оккупанты оккупировали населенный пункт в Донецкой области / Коллаж: Главред, фото 4 отдельная танковая бригада, deepstatemap

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Украинским защитникам грозит новый котел на фронте

Армия РФ захватила населенный пункт в Донецкой области

Российские захватчики оккупировали село Дальнее в Донецкой области. Такую информацию, 21 ноября, обнародовал проект DeepState.

По словам аналитиков, армия РФ уже вывесила в населенном пункте свои тряпки, их фиксируют "во всех уголках" Дальнего.

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"Динамика боев за село, к сожалению, в последние дни была не в нашу пользу", - пояснили аналитики.

Также враг усиливает давление на посадки, размещенные к северу и к югу от села, продолжая продвигаться в направлении села Успеновка.

Боец Сил обороны с позывным "Мучной" также заявил, что российские оккупанты "смогли дожать" Дальнее и установили триколор в западной его части. По его словам, враг уже физически перерезал трассу Успеновка - Курахово.

"Также противник занял посадку южнее села, так они расширяют постепенно зону контроля и горловина становится еще уже", - отметил военный.

Он добавил, что оккупанты занимают южный берег реки в районе Успеновки и уже попытались ее форсировать для захвата населенного пункта.

Украинский защитник подчеркнул, что если врагу удастся реализовать свой план, "физически это будет уже котел".

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на аналитиков американского Института изучения войны, на Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной, ведь армия страны-агрессора России не прекращает постоянные штурмы украинских позиций. Однако даже в таких условиях ВСУ достигают успехов.

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщал, что армия страны-агрессора России не оставляет попыток прорваться к Курахово в Донецкой области. Однако теперь враг нацелен еще и перерезать важную логистическую артерию ВСУ. По его словам, оккупанты прорываются к магистрали в районе Константинополя.

Несмотря на сложную ситуацию недавно стало известно, что ВСУ успешно отбили масштабную атаку российских войск на Кураховском направлении. Оккупанты использовали бронетехнику для прикрытия наступления пехоты, которая имела цель захватить украинские позиции, однако у врага ничего не получилось.

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