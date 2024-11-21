Кремль повышает ставки: удар по Днепру был ядерным предупреждением - CNN

Баллистическая ракета, которой Россия атаковала Днепр, применялась еще во время холодной войны.

https://glavred.info/ukraine/kreml-povyshaet-stavki-udar-po-dnepru-byl-yadernym-preduprezhdeniem-cnn-10616435.html Ссылка скопирована

РФ прибегает к ядерным угрозам / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Коротко:

Удар по Днепру был ядерным предупреждением

Ракета, которой РФ атаковала Днепр, использовалась во время холодной войны

Удар по Днепру был ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты. Об этом заявил Фабиан Хоффманн, докторский научный сотрудник ядерного проекта в Осло в интервью CNN.

По его словам, основная разница между межконтинентальной баллистической ракетой и другими типами ракет заключается лишь в значительно большей дальности. Но более важным фактором является нагрузка ракеты.

видео дня

Ракета, атаковавшая Днепр, несла нагрузку типа MIRV - несколько боевых головок для ударов по отдельным целям. Этот тип был разработан во время холодной войны для доставки нескольких ядерных зарядов для различных целей.

"Возможности MIRV были связаны исключительно с ракетами, способными нести ядерную боеголовку, и ни одна обычная ракетная система в российском арсенале не обладает этой технологией. Независимо от точного радиуса действия ракеты, сообщение в любом случае остается сосредоточенным на ядерной угрозе", - подчеркнул Хоффманн.

Ракета "Рубеж" / Инфографика: Главред

Удар РФ баллистической ракетой - новости по теме

Как писал Главред, утром 21 ноября, Россия ударила ракетами по Днепру и его окрестностям. В результате удара были повреждены предприятия и критическая инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ предположили, что для атаки была использована межконтинентальная баллистическая ракета, которую враг запустил из Астраханской области РФ.

Впоследствии телеканал CNN, ссылаясь на анонимного американского чиновника сообщил, что ракета, которую Россия использовала для удара по Днепру 21 ноября, была экспериментальной баллистической ракетой средней дальности, а не межконтинентальной. По словам источника, США знали о возможности применения Россией экспериментальной ракеты. Вашингтон заранее предупредил Украину и другие страны о потенциальной угрозе.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред