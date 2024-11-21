Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

Кратко:
- Наталья Могилевская поделилась, как ее встретили дети дома
- Певица расплакалась от умиления
Украинская популярная певица Наталья Могилевская показала новое видео с участием ее приемных дочерей.
На своей странице в Instagram певица поделилась, как ее встретили дети, когда она вернулась домой.
Сначала звезда растрогалась, когда увидела надпись из снега: "Мама, я тебя люблю. Возвращайся домой".
Затем показалась младшая дочь Могилевской София, возле которой присела Наталья и сказала трогательную фразу: Моя хорошая, мой маленький зайчик". После этого подошла и старшая дочь Мишель.
"Я вышла – расплакалась, моя зайка", – сказала певица.
Наталья Могилевская - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.
А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.
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Кто такая Наталья Могилевская?
Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).
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