Наталью Могилевскую дети довели до слез - что произошло

Наталья Могилевская растрогала поклонников.

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Наталья Могилевская показала дочерей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Могилевская

Кратко:

Наталья Могилевская поделилась, как ее встретили дети дома

Певица расплакалась от умиления

Украинская популярная певица Наталья Могилевская показала новое видео с участием ее приемных дочерей.

На своей странице в Instagram певица поделилась, как ее встретили дети, когда она вернулась домой.

видео дня

Сначала звезда растрогалась, когда увидела надпись из снега: "Мама, я тебя люблю. Возвращайся домой".

Затем показалась младшая дочь Могилевской София, возле которой присела Наталья и сказала трогательную фразу: Моя хорошая, мой маленький зайчик". После этого подошла и старшая дочь Мишель.

"Я вышла – расплакалась, моя зайка", – сказала певица.

Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

Наталья Могилевская - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Наталья Могилевская не перестает удивлять своими добрыми делами, недавно артистка приютила восемь котят, которых нашла возле супермаркета, и искала для них хозяев. В этот раз Могилевская решила помочь еще одному котенку.

А также Наталья Могилевская показала подарок для младшей дочери Софии. Как рассказала Наталья, девочка спит рядом с ней в комнате и пришло время приобрести для нее кроватку побольше. Могилевская выбрала кровать со спортивной площадкой, поэтому София из нее просто не вылезает.

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Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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