Не только вкус: чем молотый кофе отличается от растворимого

Молотый или растворимый кофе - в чём разница? Узнайте, как производят эти напитки, чем они отличаются по вкусу, аромату и содержанию кофеина.

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Основные отличия молотого и растворимого кофе / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Чем отличается молотый кофе от растворимого

Как производят различные виды кофе

От чего зависит содержание кофеина

Молотый и растворимый кофе отличаются способом производства, вкусом, ароматом и содержанием кофеина. Оба варианта имеют свои преимущества, а выбор зависит от личных предпочтений и привычек. Рассказываем, как производят различные виды кофе, чем они отличаются по составу и на что обратить внимание при покупке. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Kobieta Onet, при выборе кофе стоит учитывать качество продукта, способ приготовления и собственные предпочтения. Молотый кофе привлекает насыщенным ароматом, тогда как растворимый отличается простотой приготовления. При этом оба напитка содержат кофеин и антиоксиданты.

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Как производят молотый и растворимый кофе

Главное отличие между этими видами кофе заключается в технологии производства. Молотый кофе изготавливают из обжаренных зерен, которые измельчают перед завариванием. Для приготовления напитка используют горячую воду, которая извлекает из кофе ароматические вещества, кофеин и другие соединения.

Растворимый кофе производят иначе. Сначала из обжаренных зерен готовят концентрированный кофейный экстракт, после чего удаляют из него воду. В результате образуется порошок или гранулы, которые быстро растворяются в горячей воде.

В промышленном производстве используют два основных способа изготовления растворимого кофе.

Сушка распылением

Жидкий кофейный экстракт распыляют в потоке горячего воздуха. Вода быстро испаряется, а на выходе остается сухой порошок. Этот метод позволяет производить растворимый кофе в больших объемах.

Сушка замораживанием

Кофейный экстракт замораживают, а затем удаляют воду с помощью сублимации. Так образуются характерные гранулы. Этот способ помогает лучше сохранить ароматические свойства напитка, хотя конечный вкус зависит также от качества зерен и технологии производства.

Какой кофе содержит больше кофеина

Количество кофеина зависит не только от того, молотый кофе или растворимый, но и от сорта зерен, крепости напитка и размера порции.

В чашке растворимого кофе объемом около 240 мл обычно содержится примерно 60–80 мг кофеина. В такой же порции заваренного молотого кофе его количество нередко составляет 80–120 мг или больше.

Это средние ориентировочные значения, которые могут существенно отличаться в зависимости от способа приготовления. Например, крепкий растворимый кофе может содержать больше кофеина, чем слабо заваренный молотый.

Тем, кто хочет уменьшить потребление кофеина, стоит обращать внимание на количество кофе, которое используется для приготовления одной чашки. Также можно выбрать напиток без кофеина.

Видео о том, какой кофе лучше выбрать, можно посмотреть здесь:

Чем отличаются вкус и аромат

Молотый кофе обычно имеет более выраженный аромат, особенно если зерна измельчили непосредственно перед приготовлением. На вкус влияют сорт кофе, степень обжарки, помол и способ заваривания. Благодаря этому можно получать напитки с различными оттенками - от шоколадных и ореховых до фруктовых и цветочных.

Растворимый кофе привлекает стабильностью и простотой. Чтобы приготовить напиток, достаточно добавить горячую воду и перемешать. В то же время аромат может быть менее выраженным, чем у свежемолотого кофе, хотя многое зависит от качества продукта и способа его производства.

На вкус также влияет температура воды. Слишком горячая вода или неправильные пропорции могут сделать напиток более горьким. Поэтому даже недорогой кофе можно приготовить вкусно, если следовать рекомендациям производителя.

кофе / Инфографика: Главред

Какой кофе содержит больше антиоксидантов

Молотый и растворимый кофе содержат полифенолы и другие биологически активные соединения. Их количество зависит от сырья, обжарки и технологии обработки.

Нельзя утверждать, что один вид кофе всегда содержит больше антиоксидантов, чем другой. Результат зависит от конкретного продукта и способа приготовления. Поэтому при выборе не стоит ориентироваться только на тип кофе или рекламные заявления на упаковке.

Также различается содержание минералов и других веществ. Например, количество калия зависит от концентрации напитка, а уровень акриламида - от сырья и технологии производства. Следовательно, состав разных видов кофе нельзя сравнивать без учета этих факторов.

Какой кофе лучше выбрать для ежедневного употребления

Растворимый кофе подойдет тем, кто ценит скорость и удобство. Его легко приготовить дома, на работе или в путешествии. Кроме того, можно легко регулировать крепость напитка, изменяя количество гранул и воды.

Молотый кофе станет хорошим выбором для тех, кто любит насыщенный аромат и хочет экспериментировать со способами заваривания. Он позволяет выбирать разные сорта зерен, степень обжарки и помол, создавая напитки в соответствии со своими предпочтениями.

Важно также обращать внимание на состав готового напитка. Сахар, сливки, сиропы и другие добавки могут существенно увеличить его калорийность. Если вы пьете кофе каждый день, стоит учитывать и индивидуальную чувствительность к кофеину, особенно во второй половине дня.

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