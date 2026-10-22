Что поставить на кухне вместо микроволновки: современная альтернатива

Новое устройство сочетает в себе несколько режимов приготовления и заменяет сразу три кухонных прибора.

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Чем заменяют привычную микроволновую печь / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Чем заменяют микроволновую печь в новых кухнях

Какие режимы сочетает в себе комбинированная духовка

Сейчас почти на каждой кухне можно увидеть микроволновую печь. Кажется, это незаменимый прибор для разогрева еды, однако все больше людей отдают предпочтение другому прибору.

Главред решил разобраться, чем можно заменить микроволновую печь.

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Что пришло на смену микроволновой печи

Микроволновая печь, которая более 40 лет была самым распространенным прибором на кухнях, постепенно уступает место настольным комбинированным духовкам. Все больше кухонь проектируются вообще без классической микроволновки или с устройством, которое лишь частично выполняет ее функции, пишет The Coolist.

Причина не в опасениях по поводу радиации, которые до сих пор распространены в интернете. Главные претензии к прибору касаются качества приготовления, места на кухне и ограниченного набора функций.

Микроволновка прогревает блюда неравномерно, оставляя холодные участки в центре тарелки. Хлеб после неё становится резиновым, а картофель фри теряет хрусткость.

Отдельно недовольство выражают дизайнеры интерьеров. Микроволновка, встроенная над плитой, мешает обзору, расположена слишком высоко для многих пользователей и занимает место, которое могла бы занимать вытяжка.

Что может заменить сразу три прибора

Комбинированная настольная духовка, в зависимости от модели, объединяет несколько режимов. Часть устройств сохраняет микроволновой режим для быстроты, а также имеет конвекцию и функцию аэрофритюрницы, которая придает золотистую корочку.

Режим пара позволяет разогреть рис, макароны или остатки ужина без пересушивания, а гриль и тостер подходят для небольших порций, когда нет смысла включать большую духовку.

Главное преимущество устройства заключается в результате, который получается на выходе.

"Разогретая пицца получается хрустящей, вчерашний рис остается влажным, а одно устройство заменяет микроволновую печь, тостер и зачастую аэрофритюрницу", - говорят эксперты.

Какую посуду нельзя ставить в микроволновку / Инфографика: Главред

Кому стоит оставить микроволновую печь

Спешить с утилизацией старого прибора не стоит. Комбинированная печь медленнее справляется с простым разогревом и стоит дороже.

"Для чашки воды, пакета попкорна или быстрой разморозки микроволновую печь по-прежнему трудно превзойти по скорости, и она потребляет мало энергии при приготовлении небольших порций", - отмечают специалисты.

Выбор зависит от того, как человек готовит. Тем, кто в основном подогревает напитки и вчерашнюю еду, хватит привычной микроволновки. Комбинированная модель больше подойдет тем, кто часто готовит небольшие порции, разогревает жареные или запеченные блюда или имеет мало места на столешнице.

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