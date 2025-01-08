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Суперский десерт: как правильно запечь яблоки в микроволновой печи

Олег Макаров
8 января 2025, 11:20
59
Десерт может быть не только вкусным, а я полезным, да еще и без вреда для фигуры.
Как запечь яблоки в микроволновке
Как запечь яблоки в микроволновке / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

О чем вы узнаете:

  • Как приготовить яблоки в микроволновой печи
  • Чем полезны печеные яблоки

Когда хочется чего-то вкусного и сладкого, и чтобы оно быстро готовилось, да еще и не имело лишних калорий - на помощь придут яблоки, приготовленные в микроволновке.

На Ютуб канале "У бабушки" рассказывают о том, как лучше запекать яблоки в микроволновой печи. Для начала нужно взять несколько яблок, хорошо их помыть, обтереть. Положить уже помытые и обсохшие яблоки в целлофановый пакетик, завязать. Кладем в микроволновку, ставим на 5 минут. Вкусные печеные яблоки готовы!

На канале "Кухар Валерка" предлагают еще один рецепт запеченных яблок в микроволновой печи. Для этого рецепта необходимо взять два яблока, обрезать у них верхнюю часть и вычистить серединку.

В измельченные орехи вливаем мед и тщательно перемешиваем. Для запаха досыпаем корицу и снова перемешиваем. Образовавшейся массой заполняем яблочки и накрываем их верхушкой.

Как правильно хранить сухофрукты из яблок инфографика
Как правильно хранить сухофрукты из яблок инфографика / Главред

Яблоки складываем в стеклянную посуду и доливаем туда немного воды. Ставим в микроволновую печь на 5 минут. Запеченные яблоки присыпаем сахарной пудрой и, по желанию, украшаем другими фруктами.Несколько секретов в приготовлении печеных яблок.

Несколько секретов в приготовлении печеных яблок

Время приготовления

Если яблоко хранилось в комнате (имеет комнатную температуру), то оно запечется быстрее, чем то, которое только что достали из холодильника. Для того, чтобы запечь большие, немного зеленые плоды понадобится больше времени, чем для более мелких и спелых. Поэтому, если вы будете готовить сразу несколько яблок, то нужно выбирать примерно одинаковые по размеру и весу, чтобы они могли равномерно приготовиться.

Как проверить готовность

Приготовились ли яблоки можно проверить с помощью зубочистки. Если она легко прошла сквозь кожуру, то десерт уже пропекся. Если яблоко нужно довести до пюре (например, на прикорм малышам), то нужно добавить ко времени приготовления еще 1-2 минуты.

Почему печеные яблоки полезны

При запекании яблоки сохраняют все те витамины и минералы, которые есть в свежих плодах. Это витамины групп A, В, С, Е, Н, РР, железо, калий, кальций, магний, фосфор, медь, никель и другие.

Можно сказать, что печеные яблоки еще полезнее свежих:

  • они улучшают работу желудочно-кишечного тракта, их можно употреблять людям, у которых дисбактериоз; их следует употреблять при холецистите;
  • печеные яблоки нормализуют работу почек и печени;
  • снижается уровень возникновения инфаркта и инсульта;
  • организм очищается от шлаков и токсинов;
  • пектин, который образуется при запекании, выводит из организма лишний холестерин;
  • печеные плоды способствуют восстановлению состава крови и лимфы;
  • укрепляют иммунитет.

Кроме того, печеные яблоки мягче свежих, что позволяет употреблять этот продукт людям, имеющим проблемы с зубами; людям, имеющим язву желудка. Более того, печеные яблоки, стоит есть тогда, когда вы пытаетесь сбросить лишний вес.

Смотрите видео, как правильно запечь яблоки в микроволновой печи:

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О Ютуб канале "Повар Валерка"


Канал создан в 2020 году. Автор - 12-летний мальчик Валера, который создает интересные видео о том, как ребенок может помогать взрослым на кухне, а также знакомит с Закарпатскими блюдами.

О Ютуб канал "У бабушки"


Канал создан в 2021 году. Насчитывает почти 1, 5 тысячи подписчиков. Бабушка делится простыми рецептами из своей жизни.

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