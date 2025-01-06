Самый быстрый рецепт: вкуснейшие отбивные в хрустящей панировке без жарки

Предлагаем вам приготовить отбивные в хрустящей панировке, которые не нужно жарить. Отбивные в духовке получаются вкусными и без лишнего масла, поэтому намного полезнее традиционных.
Кстати, время запекания зависит от толщины отбивных, сообщает Главред со ссылкой на katherine.khoma.
Отбивные в духовке - рецепт
Ингредиенты:
- куриное филе
- яйца
- мука
- панировочные сухари
- сухой чеснок – 1 ч.л
- черный молотый перец – 1/2 ч.л
- копченая паприка – 1 ч.л
- соль
Куриное филе разрежьте на пластины, слегка отбейте молотком и посолите.
Отдельно в миске смешайте панировочные сухари с перцем, паприкой и чесноком.
Яйца хорошо взбейте. Каждую отбивную запанируйте в муке, затем отправьте в яйца и обваляйте в сухарях.
Форму застелите пергаментом, выложите туда отбивные, полейте слегка оливковым маслом и поставьте в духовку при температуре 200 градусов на 15-20 минут.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить отбивные в духовке:
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Кто такая katherine.khoma?
katherine.khoma - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На tkatherine.khoma подписаны более 12 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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