Берем куриное филе и готовим бомбический ужин на всю семью за считанные минуты

Рецепт сочной и нежной куриной грудки в аппетитном соусе.

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Куриное филе в соусе / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам приготовить быстрое и очень вкусное блюдо – куриную грудку в молочном соусе. По этому рецепту у вас получится отличный ужин для всей семьи, особенно его оценят занятые хозяйки за простоту приготовления.

Отметим, это блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.

Куриная грудка в молочном соусе – рецепт

Ингредиенты:

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2 куриные грудки

250 г лука

10-12 зубчиков чеснока

500 мл молока

Соль

1 ч. л. хмели-сунели

15 г масла + 25 г масла

1 ст. л муки

пучок петрушки

Очистите куриное филе от пленок, сделайте проколы вилкой или же шпажкой.

Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон, уберите его со сковороды.

Добавьте в сковороду нарезанные лук и чеснок, добавьте сливочное масло, перемешайте и держите на огне пять минут.

Всыпьте муку, хорошо перемешайте, добавьте соль и хмели-сунели.

Теперь влейте молоко, перемешайте все и доведите до кипения.

Выложите мясо в соус, накройте крышкой и держите на огне семь минут.

Посыпьте блюдо нарезанной петрушкой и готово.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить куриную грудку в соусе:

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Кто такой mil_alexx? mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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