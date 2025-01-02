Берем куриное филе и готовим бомбический ужин на всю семью за считанные минуты

Предлагаем вам приготовить быстрое и очень вкусное блюдо – куриную грудку в молочном соусе. По этому рецепту у вас получится отличный ужин для всей семьи, особенно его оценят занятые хозяйки за простоту приготовления.
Отметим, это блюдо станет отличным дополнением к любому гарниру, сообщает Главред со ссылкой на mil_alexx.
Куриная грудка в молочном соусе – рецепт
Ингредиенты:
- 2 куриные грудки
- 250 г лука
- 10-12 зубчиков чеснока
- 500 мл молока
- Соль
- 1 ч. л. хмели-сунели
- 15 г масла + 25 г масла
- 1 ст. л муки
- пучок петрушки
Очистите куриное филе от пленок, сделайте проколы вилкой или же шпажкой.
Разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте мясо до золотистой корочки с обеих сторон, уберите его со сковороды.
Добавьте в сковороду нарезанные лук и чеснок, добавьте сливочное масло, перемешайте и держите на огне пять минут.
Всыпьте муку, хорошо перемешайте, добавьте соль и хмели-сунели.
Теперь влейте молоко, перемешайте все и доведите до кипения.
Выложите мясо в соус, накройте крышкой и держите на огне семь минут.
Посыпьте блюдо нарезанной петрушкой и готово.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как готовить куриную грудку в соусе:
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Кто такой mil_alexx?
mil_alexx - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На mil_alexx подписаны более 490 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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