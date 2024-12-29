От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мяса

Предлагаем вам рецепт изысканного блюда из свинины, которое готовится без заморочек, а на вкус получается превосходным. Вам понадобятся простые ингредиенты и справится с таким блюдом любая хозяйка.
Кстати, вместо свинины вы можете использовать и куриное филе, сообщает Главред со ссылкой на yulia_smachno_tyt.
Свинина под шубкой - рецепт
Ингредиенты:
- Свинина – 400 г;
- Помидор – 1 шт.;
- Сыр твердый – 200 г;
- Горчица в зернах – 1-2 ст. л;
- Майонез, соль, перец по вкусу
Нарежьте свинину на пластинки и отбейте молоточком, посолите и поперчите.
Выложите мясо на форму, застеленную пергаментом, и смажьте горчицей.
Сверху на мясо отправьте нарезанный на пластинки помидор и сделайте сеточку из майонеза.
Обильно посыпьте блюдо натертым сыром и запекайте при температуре 200 градусов 20 минут, прикрыв пергаментом.
Затем уберите пергамент и держите мясо в духовке еще 10 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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