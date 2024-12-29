От такого блюда ахнут все: изумительный рецепт бомбического мяса

Рецепт отличного горячего блюда на новогодний стол.

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Отбивные под шубкой - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Предлагаем вам рецепт изысканного блюда из свинины, которое готовится без заморочек, а на вкус получается превосходным. Вам понадобятся простые ингредиенты и справится с таким блюдом любая хозяйка.

Кстати, вместо свинины вы можете использовать и куриное филе, сообщает Главред со ссылкой на yulia_smachno_tyt.

Свинина под шубкой - рецепт

Ингредиенты:

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Свинина – 400 г;

Помидор – 1 шт.;

Сыр твердый – 200 г;

Горчица в зернах – 1-2 ст. л;

Майонез, соль, перец по вкусу

Нарежьте свинину на пластинки и отбейте молоточком, посолите и поперчите.

Выложите мясо на форму, застеленную пергаментом, и смажьте горчицей.

Сверху на мясо отправьте нарезанный на пластинки помидор и сделайте сеточку из майонеза.

Обильно посыпьте блюдо натертым сыром и запекайте при температуре 200 градусов 20 минут, прикрыв пергаментом.

Что можно и нельзя ставить на стол на Новый год 2025 / инфографика: Главред

Затем уберите пергамент и держите мясо в духовке еще 10 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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