Простой рецепт сметанного крема для торта: как приготовить вкуснейший десерт

Главное - правильно отделить сыворотку от сметаны, чтобы крем был легким.

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Секреты приготовления вкусного сметанного крема / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

В чем секрет вкусного сметанного крема

Как можно экспериментировать с ингредиентами

Сметанный крем считают одним из самых простых в приготовлении. Что же сложного: взбить молочный продукт с сахаром или со сгущенкой и - "вуаля", можно намазывать коржи. Но даже, на первый взгляд, в таком простом рецепте тоже есть свои нюансы, которые нужно знать для того, чтобы крем получился правильной консистенции.

Иногда для приготовления сметанного крема используют загустители, но мы обойдемся без них. Известно, что в сметане содержится много жидкости - сыворотки, которая и будет нашей главной проблемой и препятствием для получения идеального сметанного крема.

Как отделить сыворотку от сметаны для вкусного крема

Автор Youtube-канала Ирина Онишкевич рассказала и показала, каким образом можно избавиться от сыворотки. По ее словам, лучше всего для приготовления крема подойдет сметана жирностью 25%, можно больше, но точно не менее 20%.

Сметану нужно выложить на сложенную в несколько слоев марлю, связать концы и выложить на сито или дуршлаг, а уже тогда положить на миску, в которую и будет стекать жидкость. Можно использовать пресс для ускорения процесса.

Еще есть вариант "подвешенной сметаны" - марлевый сверток подвесить за края так, чтобы жидкость скапывала в сосуд. Такую конструкцию нужно вынести в холодное место (можно в холодильник) на 3-6 часов, но можно и на ночь. За это время из сметаны выйдет лишняя жидкость и она станет значительно гуще и пригоднее для создания нашего кулинарного шедевра - самого лучшего, нежного и вкусного крема.

Автор добавляет к сметане сырую сгущенку, цедру лайма (можно лимона) и лимонный сок и взбивает до однородной массы.

Рецепт сметанного крема по Ирине Онишкевич

сметана (20-25%) - 800г.

сгущенное молоко (сырое) - 150г.

лимонный сок - 2ст.л.

цедра лимона/лайма

Сметану перекладываем в емкость для взбивания, делаем несколько оборотов миксером - до однородной массы. После этого добавляем сырую сгущенку и снова несколько оборотов миксером. Заключительный этап - добавление лимонного сока и цедры. Взбиваем до однородности и крем готов.

Сметанный крем: совет от Евгения Клопотенко

Для тех, кто хочет упростить еще больше рецепт: вместо сгущенного молока можно добавить сахарную пудру и ванильный сахар (для аромата). По совету Евгения Клопотенко добавлять нужно именно пудру, поскольку сахар будет плохо растворяться в холодной сметане.

Ингредиенты по Евгению Клопотенко:

400 г сметаны, жирностью 20%

150 г сахарной пудры

10 г ванильного сахара

Таким образом, без особых усилий можно приготовить крем для тортов, капкейков, рулетов и различных пирожных.

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О канале Ирины Онишкевич Ирина Онишкевич - мама ребенка с аутизмом и автор известного ютюб-канала с рецептами. Ее сын любит смотреть, как готовится еда и помогает маме готовить. На канал с рецептами Онишкевич подписано около 140 тысяч пользователей.

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