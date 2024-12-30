Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

Иногда слишком веселая ночь может иметь неприятные последствия утром. Но это поправимо.

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Напиток, который поможет от похмелья / Коллаж Главред, фото Pixabay

Каждому известно, что после новогодней ночи может наступить неприятное состояние, которое называется похмельем. И наверняка уже каждый знает о том, что самый верный способ избежать его - это пить меньше.

Еще один лайфхак - пить пропорциональное алкоголю количество воды.

Однако если веселье все же захлестнуло и случился перебор или, что еще хуже, намешались разные алкогольные жидкости, то есть напиток, способный "вернуть к жизни" организм на следующий день.

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Этот простой и быстрый в приготовлении напиток поможет снова почувствовать себя хорошо после долгой праздничной ночи с 31 декабря на 1 января.

Понадобится до неприличия маленькое количество ингредиентов:

Минеральная вода (лучше щелочная)

Соль

Лимонный сок

Огурец

Для приготовления:

Нарезать огурец и лимон тонкими слайсами;

Взять стакан на 350 мл и наполнить его прохладной минеральной водой;

Добавить пол чайной ложки соли;

Дополнительно выжать половинку лимона;

Напиток стоит выпить и можно также повторить его через некоторое время.

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