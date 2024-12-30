Напиток моментально избавит от похмелья: простой рецепт

Каждому известно, что после новогодней ночи может наступить неприятное состояние, которое называется похмельем. И наверняка уже каждый знает о том, что самый верный способ избежать его - это пить меньше.
Еще один лайфхак - пить пропорциональное алкоголю количество воды.
Однако если веселье все же захлестнуло и случился перебор или, что еще хуже, намешались разные алкогольные жидкости, то есть напиток, способный "вернуть к жизни" организм на следующий день.
Этот простой и быстрый в приготовлении напиток поможет снова почувствовать себя хорошо после долгой праздничной ночи с 31 декабря на 1 января.
Понадобится до неприличия маленькое количество ингредиентов:
- Минеральная вода (лучше щелочная)
- Соль
- Лимонный сок
- Огурец
Для приготовления:
- Нарезать огурец и лимон тонкими слайсами;
- Взять стакан на 350 мл и наполнить его прохладной минеральной водой;
- Добавить пол чайной ложки соли;
- Дополнительно выжать половинку лимона;
Напиток стоит выпить и можно также повторить его через некоторое время.
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