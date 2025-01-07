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Копеечная добавка спасет коронное блюдо: чем легко заменить разрыхлитель

Алексей Тесля
7 января 2025, 14:22
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В чем разница между содой и разрыхлителем - чем заменить разрыхлитель в домашних условиях.
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Что использовали люди до появления разрыхлителя / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Pixabay/webandi

Важно:

  • Чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя
  • В чем разница между содой и разрыхлителем

Разрыхлитель является важным компонентом, который зачастую используемый в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Главное его предназначение – создание пористой текстуры в тесте.

Продукты из разрыхлённого теста отличаются равномерной выпечкой, привлекательным внешним видом, приятным запахом и вкусом, а также лучшей усвояемостью. Об этом идет речь в материале Главреда.

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Что входит в состав разрыхлителя для теста

В торговле под терминами "разрыхлитель теста" или "пекарский порошок" подразумевают многокомпонентное химическое вещество, которое обычно включает в себя:

  • гидрокарбонат натрия (соду);
  • муку;
  • лимонную кислоту (для регулировки кислотности).

Пропорции для пекарского порошка

Что важно знать:

  • 4,8 грамма соды;
  • 3 грамма лимонной кислоты;
  • 12 граммов крахмала или муки.

Чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя

Как заменить разрыхлитель теста: 1 чайная ложка разрыхлителя соответствует ½ чайной ложки соды и ¼ чайной ложки уксуса.

Как использовать:

  • добавьте соду к сухим ингредиентам;
  • уксус — к жидким ингредиентам;
  • гашеную соду можно вмешать в уже готовое тесто.

В чем разница между содой и разрыхлителем

Опытные кулинары обращают внимание на то, что главное различие заключается в их составе: разрыхлитель уже включает кислоту, тогда как соде для активации необходим кислый компонент, например, кефир. Важное не забывать о том, что без него сода не будет реагировать.

Больше новостей:

Что такое сода

Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.

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