Копеечная добавка спасет коронное блюдо: чем легко заменить разрыхлитель

Важно:
- Чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя
- В чем разница между содой и разрыхлителем
Разрыхлитель является важным компонентом, который зачастую используемый в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Главное его предназначение – создание пористой текстуры в тесте.
Продукты из разрыхлённого теста отличаются равномерной выпечкой, привлекательным внешним видом, приятным запахом и вкусом, а также лучшей усвояемостью. Об этом идет речь в материале Главреда.
Что входит в состав разрыхлителя для теста
В торговле под терминами "разрыхлитель теста" или "пекарский порошок" подразумевают многокомпонентное химическое вещество, которое обычно включает в себя:
- гидрокарбонат натрия (соду);
- муку;
- лимонную кислоту (для регулировки кислотности).
Пропорции для пекарского порошка
Что важно знать:
- 4,8 грамма соды;
- 3 грамма лимонной кислоты;
- 12 граммов крахмала или муки.
Чем можно заменить 1 чайную ложку разрыхлителя
Как заменить разрыхлитель теста: 1 чайная ложка разрыхлителя соответствует ½ чайной ложки соды и ¼ чайной ложки уксуса.
Как использовать:
- добавьте соду к сухим ингредиентам;
- уксус — к жидким ингредиентам;
- гашеную соду можно вмешать в уже готовое тесто.
В чем разница между содой и разрыхлителем
Опытные кулинары обращают внимание на то, что главное различие заключается в их составе: разрыхлитель уже включает кислоту, тогда как соде для активации необходим кислый компонент, например, кефир. Важное не забывать о том, что без него сода не будет реагировать.
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Что такое сода
Гидрокарбонат натрия — это неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3. В обычном виде — мелкокристаллический порошок белого цвета. Используется в промышленности, пищевой промышленности, в медицине как нейтрализатор химических ожогов кожи и слизистых оболочек концентрированными кислотами и для снижения кислотности желудочного сока. Также применяется в буферных растворах, пишет Википедия.
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