Кофе легко испортить ещё до заваривания: какую воду заливать в кофеварку

Гейзерная кофеварка может испортить вкус кофе из-за простых ошибок. Узнайте, как правильно наливать воду, засыпать молотый кофе и завершать заваривание.

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Почему кофе в гейзерной кофеварке горький / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему кофе в гейзерной кофеварке горький

Три ошибки, которые портят вкус напитка

Как приготовить ароматный кофе дома

Гейзерная кофеварка может приготовить насыщенный и ароматный кофе, но даже незначительные ошибки при заваривании способны испортить его вкус. Чтобы избежать лишней горечи, стоит обратить внимание на температуру воды, способ засыпки молотого кофе и момент завершения приготовления. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Sokszínű Vidék, автор книги "Мировой атлас кофе" Джеймс Гоффман поделился практическими советами, которые помогут правильно пользоваться гейзерной кофеваркой и получать более вкусный напиток.

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кофе / Инфографика: Главред

1. Заливайте в резервуар горячую воду

Один из главных секретов приготовления кофе в гейзерной кофеварке - использование горячей воды для нижней емкости прибора.

По словам Джеймса Гоффмана, это сокращает время, необходимое кофеварке для начала заваривания. Благодаря этому молотый кофе меньше нагревается от плиты, что помогает снизить риск появления пережженного привкуса и чрезмерной горечи.

В то же время при сборке кофеварки важно соблюдать осторожность: нижний резервуар будет горячим, поэтому лучше использовать термостойкие перчатки или полотенце. Также нужно следить, чтобы вода не превышала уровень предохранительного клапана.

2. Не утрамбовывайте молотый кофе

Еще одна распространенная ошибка - чрезмерное уплотнение кофе в фильтре. В отличие от приготовления эспрессо в рожковой кофемашине, в гейзерной кофеварке молотый кофе не нужно прижимать или утрамбовывать.

Слишком плотный слой может препятствовать нормальному прохождению воды через кофе. Из-за этого процесс заваривания происходит неправильно, а вкус готового напитка может ухудшиться.

Кофе следует засыпать в фильтр свободно, не надавливая на него. При необходимости достаточно слегка разровнять поверхность, чтобы слой был равномерным.

Видео о том, каких ошибок следует избегать при заваривании кофе, можно посмотреть здесь:

3. Вовремя останавливайте приготовление

Чтобы кофе не стал чрезмерно горьким, важно не оставлять гейзерную кофеварку на плите до окончания бурного кипения.

Когда прибор начинает издавать характерные звуки и подавать кофе рывками, это может свидетельствовать о том, что процесс заваривания близится к завершению. На этом этапе напиток рискует приобрести более резкий, менее сбалансированный вкус.

Что следует сделать:

Снимите кофеварку с плиты, как только услышите характерное бульканье и заметите, что подача кофе становится неравномерной. Чтобы остановить дальнейший нагрев, можно осторожно охладить нижнюю часть кофеварки под прохладной проточной водой, если это допускает инструкция производителя.

Такой подход помогает вовремя прекратить заваривание и избежать излишнего нагрева напитка в конце приготовления.

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