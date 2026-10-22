Доллар взлетел, евро стремительно падает: официальный курс валют на 23 октября

НБУ снизил курсы двух европейских валют.

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Курс валют в Украине на 23 октября / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой официальный курс доллара установил НБУ на 23 октября

Сколько стоят евро и польский злотый в пятницу

Как изменились курсы валют по сравнению с 22 октября

Национальный банк Украины обновил официальные курсы иностранных валют на пятницу, 23 октября. Доллар подорожал, тогда как евро и польский злотый подешевели. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс доллара на 23 октября

Официальный курс доллара США на пятницу установлен на уровне 45,05 грн/долл. Накануне, 22 октября, американская валюта стоила 45,03 грн/долл. Таким образом, за день доллар подорожал на 2 копейки.

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Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс евро на 23 октября

Официальный курс евро на 23 октября составляет 50,44 грн/евро. В четверг европейская валюта стоила 50,56 грн/евро. Таким образом, за день евро подешевел примерно на 12 копеек.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 23 октября

Официальный курс польского злотого на пятницу установлен на уровне 11,54 грн/злотый. Днем ранее его курс составлял 11,59 грн/злотый. За сутки польская валюта подешевела на 5 копеек.

Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE заявил, что следующим ориентиром для доллара в Украине могут стать 46–47 грн. По его оценке, такого уровня курс может достичь уже зимой. В то же время дальнейшая динамика будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.

Эксперт также прокомментировал кратковременный рост официального курса доллара до 45,06 грн, после чего Национальный банк Украины на следующий день вернул его к отметке 44,86 грн. По мнению Куща, причиной скачка мог стать человеческий фактор.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил аналитик.

По прогнозу Куща, в течение следующих 12 месяцев гривня может потерять до 10% своей стоимости, а курс доллара будет колебаться в пределах 44–50 грн. В то же время более быстрое ослабление национальной валюты будут сдерживать международные резервы НБУ

Курс валют в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, Национальный банк Украины 14 октября поднял курс доллара. Американская валюта установила новый исторический рекорд в Украине, достигнув 45,08 грн. Это самый высокий официальный курс доллара за всю историю наблюдений.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой заявил об ожидаемой относительной стабильности курса доллара и евро на ближайшую неделю. По приведённым им оценкам, коридор для доллара составит примерно 44,85–45,25 грн, а интервенции НБУ за последние два месяца выросли на 30–35%.

Национальный банк Украины установил накануне новые официальные курсы валют. Доллар подешевел по сравнению с предыдущим банковским днём.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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