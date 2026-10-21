Свитолина сообщила мужу о решении развестись по телефону: что узнали СМИ

Украинская спортсменка приняла сложное решение в отношении своей личной жизни.

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Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Кратко:

Где находилась Свитолина, когда сообщила мужу о решении

Как это повлияло на ее супруга

Украинская теннисистка Элина Свитолина сообщила мужу, французскому спортсмену Гаэлю Монфису, о решении расстаться во время телефонного разговора.

В тот момент она находилась в Китае, а Монфис - в Дубае. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на французское издание L'Équipe и портал Times Now.

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По информации журналистов, новость о разводе могла стать для Монфиса серьезным эмоциональным ударом. Предполагается, что переживания из-за семейной ситуации могли повлиять на его решение отказаться от участия в последних турнирах карьеры. Однако официального подтверждения этой связи нет.

Элина Свитолина приняла решение разойтися с Гаэлем Монфисом / фото: instagram.com/iamgaelmonfils

Свитолина объявила о расставании после пяти лет брака. Ее заявление вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях: спортсменка столкнулась с критикой и негативными комментариями.

На следующий день теннисистка вновь обратилась к подписчикам и объяснила, что в отношениях не чувствовала себя счастливой. При этом она подчеркнула, что по-прежнему любит Монфиса и восхищается им, а решение расстаться приняла, поскольку хотела быть честной с мужем.

Раскрывать подробности, которые привели к разрыву, Свитолина не стала. По ее словам, некоторые стороны личной жизни слишком интимны, чтобы обсуждать их публично.

Элина Свитолина - развод

Элина Свитолина и Гаэль Монфис официально объявили о завершении своего брака в октябре 2026 года после пяти лет супружеской жизни. Звездная пара начала встречаться в конце 2018 года, а в июле 2021 года сыграла пышную свадьбу в Женеве. Уже в октябре 2022 года у них родилась дочь Скай. Несмотря на развод, экс-супруги подчеркнули, что между ними нет вражды и они остаются любящими родителями для дочери.

Элина Свитолина / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, ранее Элина Свитолина ошеломила поклонников откровенным заявлением о проблемах в личной жизни. Спортсменка призналась в Instagram, что не была счастлива в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Ранее также известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

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О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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