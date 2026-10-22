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Умер легендарный кантри-певец Джон Андерсон: артисту был 71 год

Алена Кюпели
22 октября 2026, 13:00
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В США скончался Джон Андерсон, легенда кантри и обладатель премий.
В США скончался популярный кантри-исполнитель
В США скончался популярный кантри-исполнитель / Коллаж Главред, фото Instagram/johnanderson

Кратко:

  • Кто сообщил о смерти артиста
  • Что с ним случилось
  • Чем он прославился

Американский исполнитель Джон Андерсон, один из известных представителей кантри-музыки, скончался в возрасте 71 года. О смерти артиста объявили его родные, опубликовав заявление в официальных аккаунтах музыканта в социальных сетях.

"С тяжелым сердцем мы сообщаем о смерти нашего любимого мужа, отца, дедушки и лучшего друга", - написала семья певца.

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Как пишет TMZ, близкие подчеркнули, что для поклонников Андерсон был талантливым музыкантом, чьи песни затронули сердца многих людей. Для семьи же он прежде всего оставался человеком, который умел рассмешить родных, окружал их любовью и делал особенными даже самые обычные дни.

Джон Андерсон десятилетиями оставался заметной фигурой в американской кантри-сцене. Среди его наиболее известных композиций - Swingin’, Seminole Wind, Straight Tequila Night, Money in the Bank и Wild and Blue.

За свою карьеру музыкант получил ряд престижных наград, в том числе премию CMA Horizon Award и награду CMA за сингл года за песню Swingin’. В 2014 году его имя внесли в Зал славы авторов песен Нэшвилла, а в 2024-м он стал членом Зала славы кантри-музыки.

Умер популярный кантри-певец Джон Андерсен
Умер популярный кантри-певец Джон Андерсон / Фото Instagram/johnanderson

Андерсон также выступал на одной сцене с легендами жанра, среди которых Уилли Нельсон, Мерл Хаггард и Джордж Джонс.

Родные признались, что тяжело переживают утрату. По их словам, музыка певца продолжит жить, однако главным наследием для семьи навсегда останутся его любовь и воспоминания о совместных моментах.

Причина смерти музыканта на данный момент не раскрывается.

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Ранее также ранее известный музыкант и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич, который сейчас живет в Израиле, в 72 года готовится к рождению дочери.

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О персоне: Джон Андерсон

Джон Андерсон - американский кантри-певец. Начиная с 1977 года, когда вышел его первый сингл "I've Got a Feelin' (Somebody's Been Stealin')", Андерсон выпустил более 40 композиций, попавших в кантри-чарты Billboard. Пять из них заняли первые строчки: "Wild and Blue", "Swingin'", "Black Sheep", "Straight Tequila Night" и "Money in the Bank", а песня "Seminole Wind" достигла второй позиции. За свою карьеру он записал 22 студийных альбома на различных лейблах. Его последний альбом, "Years", вышел 10 апреля 2020 года на лейбле Easy Eye Sound; продюсерами пластинки выступили ветеран Нэшвилла Дэвид Фергюсон и Дэн Ауэрбах из группы The Black Keys.

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