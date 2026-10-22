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Россия передала Украине тела 252 погибших защитников - Коордштаб

Руслана Заклинская
22 октября 2026, 13:14обновлено 22 октября, 13:47
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Правоохранители и эксперты должны провести необходимые исследования и установить личности погибших.
Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — Коордштаб
Украина вернула тела 252 погибших военнослужащих / Коллаж: Главред, фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Кратко:

  • Украина вернула тела 252 погибших
  • Эксперты проведут идентификацию
  • Россия получила тела 25 оккупантов

В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.

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Репатриация была организована при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

В то же время, по данным российских СМИ, Украина передала России тела 25 российских оккупантов.

В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие. Перевозку тел в специализированные государственные учреждения, их передачу правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам обеспечивают соответствующие подразделения ВСУ.

  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб
  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб
  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб
  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб
  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб
  • Возвращение тел украинских военных
    Возвращение тел украинских военных Фото: Коордштаб

В каком состоянии передают тела военных в рамках репатриации

В 2026 году сотрудники Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы идентифицировали 68 репатриированных тел украинских военных. Всего с начала года в учреждение доставили 236 тел.

Также специалисты опознали останки двух бойцов, которых ранее идентифицировали в других областях. Их передали для повторного захоронения. В основном речь идет о фрагментах конечностей - ногах и плечевом поясе.

"В большинстве случаев - это условно целое тело, но уже в состоянии поздних трупных изменений, в виде скелета. Ориентировочно 35% - это были останки, отдельные фрагменты конечностей", - рассказала "Суспильному" заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Марта Когут.

По её словам, одной из самых частых причин гибели военных являются минно-взрывные травмы. Бюро занимается идентификацией репатриированных тел с 2024 года. За это время специалисты выявили пять случаев, когда останки уже идентифицированных бойцов передавали для повторного захоронения.

Возвращение погибших защитников - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 17 сентября Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 252 тел погибших. После репатриации тела должны быть переданы следователям и экспертам для идентификации и судебно-медицинских исследований.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 13 августа сообщил о возвращении 261 тела погибших. В сообщении говорилось, что личности будут устанавливать следователи и эксперты соответствующих учреждений.

Кроме того, 16 июля в Украину были возвращены 501 тело погибших. В сообщении также отмечалось, что техническую часть операции обеспечивало отдельное подразделение Вооруженных сил Украины.

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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

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