Россия передала Украине тела 252 погибших защитников — Коордштаб

Кратко:
- Украина вернула тела 252 погибших
- Эксперты проведут идентификацию
- Россия получила тела 25 оккупантов
В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В дальнейшем следователи правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями проведут необходимые мероприятия для идентификации репатриированных погибших.
Репатриация была организована при участии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, СБУ, Вооруженных сил Украины, МВД, Офиса омбудсмена, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.
В то же время, по данным российских СМИ, Украина передала России тела 25 российских оккупантов.
В Координационном штабе также поблагодарили Международный комитет Красного Креста за содействие. Перевозку тел в специализированные государственные учреждения, их передачу правоохранительным органам и судебно-медицинским экспертам обеспечивают соответствующие подразделения ВСУ.
В каком состоянии передают тела военных в рамках репатриации
В 2026 году сотрудники Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы идентифицировали 68 репатриированных тел украинских военных. Всего с начала года в учреждение доставили 236 тел.
Также специалисты опознали останки двух бойцов, которых ранее идентифицировали в других областях. Их передали для повторного захоронения. В основном речь идет о фрагментах конечностей - ногах и плечевом поясе.
"В большинстве случаев - это условно целое тело, но уже в состоянии поздних трупных изменений, в виде скелета. Ориентировочно 35% - это были останки, отдельные фрагменты конечностей", - рассказала "Суспильному" заведующая отделом судебно-медицинской экспертизы трупов Марта Когут.
По её словам, одной из самых частых причин гибели военных являются минно-взрывные травмы. Бюро занимается идентификацией репатриированных тел с 2024 года. За это время специалисты выявили пять случаев, когда останки уже идентифицированных бойцов передавали для повторного захоронения.
Возвращение погибших защитников - новости по теме
Как ранее сообщал Главред, 17 сентября Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 252 тел погибших. После репатриации тела должны быть переданы следователям и экспертам для идентификации и судебно-медицинских исследований.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 13 августа сообщил о возвращении 261 тела погибших. В сообщении говорилось, что личности будут устанавливать следователи и эксперты соответствующих учреждений.
Кроме того, 16 июля в Украину были возвращены 501 тело погибших. В сообщении также отмечалось, что техническую часть операции обеспечивало отдельное подразделение Вооруженных сил Украины.
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Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
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