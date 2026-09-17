Возвращение погибших стало результатом совместной работы украинских государственных структур и Сил обороны.

https://glavred.info/ukraine/v-ukrainu-vernuli-eshche-bolee-250-tel-pogibshih-voennyh-10797335.html Ссылка скопирована

В Украину вернули еще более 250 тел погибших военных / коллаж: Главред, фото: t.me/Koord_shtab

Кратко:

В Украину вернули тела 252 погибших

После репатриации тела передадут на необходимые процедуры

В Украину вернули тела 252 погибших, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат гражданам Украины, в том числе военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

После репатриации тела передадут на необходимые процедуры. Следователи правоохранительных органов совместно со специалистами экспертных учреждений Министерства внутренних дел проведут судебные экспертизы и идентификацию погибших.

видео дня

"Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и идентификация репатриированных тел", - говорится в сообщении Координационного штаба.

Возвращение погибших стало результатом совместной работы украинских государственных структур и Сил обороны. В процессе участвовали сотрудники Координационного штаба, Объединенного центра при Службе безопасности Украины, Вооруженных сил Украины, Министерства внутренних дел, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

К операции также были привлечены другие структуры сектора безопасности и обороны Украины. Содействие в возвращении тел оказал Международный комитет Красного Креста.

Фото: t.me/Koord_shtab

Возвращение погибших военных - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, в Украину вернули 501 тело погибших, которых российская сторона определяет как украинских военнослужащих.

В августе в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 261 погибшего, которые, по словам российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

Напомним, 18 июня Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил о возвращении 522 тел, которые, по утверждениям российской стороны, принадлежат украинским защитникам.

16 мая Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил об очередном этапе репатриации, в ходе которого были возвращены 528 тел погибших.

Читайте другие новости:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред