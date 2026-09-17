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После выборов в РФ могут закрыть границы: раскрыт план Кремля по мобилизации

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 11:25
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Открытая мобилизация в РФ стартует осенью 2026 года. Александр Коваленко объяснил, что будет с теми, кто попытается ее избежать.
Путин, мобилизация в России
Мобилизация в России: новобранцев бросят на фронт без подготовки / Коллаж: Главред, фото: 9111.ru, скриншот

Читайте в материале:

  • Мобилизацию в России проведут под новым названием
  • Новобранцев бросят на фронт уже в ноябре
  • Россиянам призывного возраста стоит бежать из страны

Мобилизацию в России проведут открыто, однако официально "всеобщей" ее не назовут - Кремль выберет обходные формулировки, чтобы избежать юридического признания войны и связанных с этим международных ограничений. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью Главреду.

Осенью ключевым индикатором станет именно то, как Кремль официально обозначит новую волну призыва. По словам обозревателя, от формулировки будет зависеть, попадет ли Россия под дополнительные международные ограничения.

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"Мобилизацию будут проводить открыто, но под разными названиями, например, объявят "частичную мобилизацию 2.0". Всеобщая мобилизация имеет жесткую юридическую привязку к официально объявленной войне, а ее признание закроет перед Россией двери таких площадок, как Совбез ООН, где она и так десятилетиями блокирует решения через право вето. Именно поэтому Кремль никогда не назовет собственные меры всеобщей мобилизацией, а войну - войной", - пояснил Коваленко.

Когда первые мобилизованные появятся на фронте

Времени на подготовку новобранцев у Кремля почти не останется. По прогнозу Коваленко, от начала призыва до боевого применения новоприбывших пройдут считаные недели.

"Если в октябре начнется мобилизация, уже в ноябре новобранцы будут на поле боя. Не удивлюсь, если первых мобилизованных отправят на фронт уже 14–15 октября - буквально через две недели после старта. Долгой базовой подготовки не будет: новичков сразу будут закидывать в зону боевых действий с минимальной подготовкой или вообще без нее", - рассказал Коваленко.

По прогнозу обозревателя, уже к концу 2026 года на поле боя появится большое количество новых мобилизованных, которыми будут затыкать кадровые дыры, образовавшиеся на фронте за последнее время.

Куда побегут россияне призывного возраста

Часть мужчин призывного возраста выберет побег из страны еще до того, как начнутся массовые повестки, считает Коваленко.

"Многие россияне призывного возраста сбегут из страны - и мы должны это стимулировать. Пусть бегут не только в Грузию, но и в Азербайджан, Армению, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан - в нормальные красивые страны, где нет мобилизации. Самарканд не менее красив, чем Тбилиси, а Хива - это вообще город словно из сказки об Аладдине. Те, кто останется в России, рискуют тем, что их используют как "мясо", поэтому бежать лучше как можно быстрее", - отметил Коваленко.

Время на принятие решения ограничено. По словам эксперта, Кремль может перекрыть основные пути для побега.

"Как только пройдут выборы и старые-новые депутаты займут места в Госдуме, Россия сразу же закроет границы. После этого сбежать из России будет очень сложно, разве что в лес. Но и такое будет - российские "уклонисты" еще будут прятаться по лесам", - прогнозирует Коваленко.

Мобилизация в России - новости

Как писал Главред, страна-агрессор Россия планирует провести дополнительную волну мобилизации в 2026–2027 годах. Москва рассчитывает набрать 300 тысяч человек в этом году и 300 тысяч человек в следующем. Об этом свидетельствуют данные Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий говорил, что готовность Кремля начать новую волну мобилизации станет очевидной только после выборов в российскую Госдуму - до этого момента окончательного решения диктатора Владимира Путина не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что внутренние документы РФ подтверждают подготовку мобилизации на осень после имитации парламентских выборов. Наряду с этим в РФ будет проходить набор по контрактам.

Экономист, член Украинского общества финансовых аналитиков, бывший член Совета Национального банка Украины Виталий Шапран убежден, что массовая мобилизация еще 500 тысяч россиян может стать серьезным ударом по экономике страны-агрессора РФ, которая уже утратила запас прочности гражданского сектора.

Мобилизация в РФ может обернуться против Кремля: мнение военного

Полковник Хемиш де Бреттон-Гордон убежден, что российский диктатор Владимир Путин рискует мобилизовать не просто еще одну волну бойцов для фронта, а армию, которая впоследствии может заставить его завершить войну против Украины.

По его словам, новая волна мобилизации численностью от 300 тысяч человек способна кардинально изменить политическую ситуацию в России, ведь впервые война рискует затронуть состоятельные городские семьи.

"Впервые война может начать проникать глубоко в обеспеченные семьи западного российского среднего класса. Внезапно на смерть на Донбасс может быть отправлен не сын какой-то чеченской или татарской матери, не освобожденный из тюрьмы преступник и не иностранный наемник, а их собственные сыновья", - отметил полковник.

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О персоне: Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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