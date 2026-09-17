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Дрон попал в жилую высотку, разрушены квартиры: последствия атаки на Одессу

Анна Ярославская
17 сентября 2026, 09:10
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После ударов по городу пострадали дети 4 и 13 лет.
Последствия атаки на Одессу
Удар по Одессе - разрушены 10 квартир на верхних этажах / Коллаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA

Читайте в материале:

  • Одесская область всю ночь была под комбинированной атакой оккупантов
  • Повреждены детсад, общежитие и 5 частных домов
  • Среди пострадавших - ребенок 4 лет и пожилая женщина

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Одессе во время ночной комбинированной атаки на область. В результате разрушены 10 квартир на 14-16 этажах, повреждены 11 автомобилей. В результате обстрела пострадали семь человек, в том числе дети 4 и 13 лет. Об этом сообщает глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер.

Атака длилась почти всю ночь и охватила разные районы Одесской области. На месте попадания в жилой дом развернули оперативный штаб, куда жители могут обратиться за помощью.

видео дня

По данным Одесской городской военной администрации, повреждения получила 19-этажка. Пострадавших в горвоенадминистрации по состоянию на утро насчитали шестерых, среди них - двое детей, сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

Разрушения в других районах города

Удары пришлись не только по высотной застройке. В одном из районов Одессы частный жилой дом разрушен полностью, еще один - поврежден, как и хозяйственные постройки рядом.

Всего по области пострадали как минимум пять частных домов, детский сад, общежитие, летняя площадка ресторана, складские и гаражные помещения, а также легковые автомобили. Среди травмированных - пожилая женщина и 13-летний подросток.

Ликвидация последствий продолжается

На местах попаданий развернуты аварийно-спасательные работы с участием спасателей, медиков, коммунальных служб и правоохранителей. Коммунальщики закрывают оконные проемы в поврежденных домах.

Повреждения зафиксировали также на объектах инфраструктуры. Информацию о последствиях атаки обе администрации обнародовали по состоянию на 07:00.

  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС
  • Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026
    Последствия атаки РФ на Одессу 17 сентября 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, ГСЧС

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 сентября оккупанты атаковали Украину противокорабельными ракетами Оникс, баллистическими ракетами Искандер-М/С-400/KN-23, четырьмя крылатыми ракетами морского базирования "Калибр". Также армия РФ применила 10 дронов "Бандероль"/"Дань-Т" и 157 ударными БпЛА типа Shahed.

Основные направления удара – Киевщина, Запорожье и Одесчина.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбита/подавлена 131 цель:

  • 7 "Бандероль"/"Дань-Т";
  • 124 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА противника на 36 локациях, а также падение обломков на 5 локациях.

Отчет Воздушных сил ВСУ
Отчет Воздушных сил ВСУ / t.me/kpszsu

Атаки РФ на Одессу - новости

Как писал Главред, утром 12 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Есть пострадавшие.

В ночь на 8 сентября российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет промтоварном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

3 сентября в Одессе прогремели взрывы. В результате российской атаки поврежден многоэтажный жилой дом. Пострадали люди.

В ночь на 2 сентября нанесли удары по Одессе, есть раненые, повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома.

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О персоне: Олег Кипер

Олег Александрович Кипер (род. 1 мая 1980, Тимково, Одесская область) - председатель Одесской областной военной администрации с 30 мая 2023 года, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, сообщает Википедия.

Начал свою карьеру в органах прокуратуры в 2001 году. Впоследствии он занимал различные должности, в частности:

  • следователя в Котовской межрайонной прокуратуре;
  • прокурора отдела в Генеральной прокуратуре Украины;
  • руководителя Киевской городской прокуратуры (с 2020 по 2023 год).

В 2014 году Олег Кипер подпал под люстрацию, но позже, в 2019 году, он добился через суд отмены этого решения. С 2021 года он имеет звание заслуженного юриста Украины.

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