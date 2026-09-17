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Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле

Инна Ковенько
17 сентября 2026, 00:58
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Россия может использовать дроны, чтобы держать европейские страны в постоянном напряжении.
Президент Литвы предупредил о новой угрозе от дронов РФ: что задумали в Кремле
Президент Литвы Гитанас Науседа раскрыл новую тактику РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Главное:

  • Науседа не исключает преднамеренного вторжения российских дронов в воздушное пространство НАТО
  • РФ может использовать провокации против стран, активно поддерживающих Украину
  • Дроны могут запускать так, чтобы держать европейское общество в напряжении

Россия может намеренно допускать, чтобы беспилотники сбивались с курса и залетали на территорию стран Балтии или Польши. Президент Литвы Гитанас Науседа считает, что такие инциденты могут быть способом оказания давления на государства, активно поддерживающие Украину.

По его словам, Россия становится все более агрессивной и может использовать дроны для создания напряженности в европейских странах, не вступая в прямое противостояние с НАТО. Об этом Науседа сказал в интервью программе "Тема дня" LRT.

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"Поведение России становится всё более агрессивным. Это всё больше указывает на определённую тенденцию. Не желая вступать в прямую конфронтацию с НАТО, Россия пытается атаковать те страны, которые являются самыми преданными сторонниками Украины", - отмечает президент Литвы.

Он отметил, что отдельные инциденты с беспилотниками не обязательно означают прямую атаку России на НАТО.

"Такие инциденты, как, например, недавно сбитый дрон и другие дроны, не обязательно являются прямой атакой России против НАТО. Вероятно, на данном этапе россияне к этому не готовы и не желают этого", - сказал он.

В то же время литовский президент предположил, что отдельные беспилотники могут намеренно направляться таким образом, чтобы они оказывались в воздушном пространстве стран НАТО.

"Но может быть и так, что дронам намеренно позволяют отклониться от курса и попасть не обязательно на территорию Литвы, а в одну из стран Балтии или Польшу, чтобы держать общество в напряжении. Бесспорно, это выгодно России", - заявил Науседа.

Существует ли риск прямого противостояния России и НАТО

Российские диверсионные операции в Европе становятся все чаще и масштабнее, что повышает риск прямого противостояния Москвы с НАТО, пишет The New York Times.

Среди последних случаев - неудачная атака российских дронов на аэропорт Лейпциг/Галле в Германии, попытки диверсий на железной дороге Польши, поджоги и вероятные атаки на оборонные и энергетические объекты в других странах Европы. Западные спецслужбы связывают активизацию таких операций с разочарованием Кремля ходом войны против Украины.

"В какой-то момент всё выйдет из-под контроля, кто-то пострадает, и это создаст для Альянса совершенно иную дилемму", - предупредила бывшая посол США при НАТО Джулианна Смит.

В то же время западные спецслужбы не считают вероятным в ближайшее время прямое нападение России на страну НАТО с привлечением сухопутных войск. Главным сдерживающим фактором остается статья 5 договора НАТО.

5-я статья НАТО
5-я статья НАТО / Инфографика: Главред

Инциденты с дронами в Европе - последние новости

Напомним, как писал Главред, истребители миссии воздушной полиции НАТО сбили беспилотник, который в ночь на 15 сентября нарушил воздушное пространство Литвы - аппарат вошел на территорию страны со стороны Беларуси. Это первый боевой перехват такого рода в истории страны.

Кроме того, в Германии обнаружили обломки неизвестного беспилотника всего в километре от военной авиабазы Бундесвера в Вунсторфе.

Ранее сообщалось, что европейские страны пока не могут эффективно противостоять "гибридной" войне, которую Россия ведет против Европы. Об этом Financial Times рассказали европейские чиновники, ответственные за вопросы обороны и разведки. По их словам, такая ситуация повышает риск дальнейшей эскалации противостояния с Кремлем.

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О персоне: Гитанас Науседа

Гитанас Науседа - литовский государственный деятель, экономист, банкир и университетский преподаватель. Действующий президент Литвы с 12 июля 2019 года, пишет Википедия.

Президент Литвы неоднократно выступал в поддержку Украины. В своих заявлениях политик упоминал, что Крым - это Украина, и осуждал российскую агрессию в отношении Украины.

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