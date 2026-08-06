РФ готовит удары по Балтии украинскими дронами: в разведке Литвы раскрыли детали

Обломки беспилотников, перехваченных над территорией РФ, могут быть использованы в качестве инструмента провокации против стран Альянса.

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Россия может нанести удар по Прибалтике с помощью украинских дронов / Коллаж: Главред, фото: magnific, ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Разведка Литвы фиксирует подготовку РФ к атакам в Балтийском регионе

Возможно использование дронов украинского производства

Цель - критическая инфраструктура стран НАТО

Россия прорабатывает сценарии ударов по критической инфраструктуре стран Балтии с применением беспилотников украинского производства - чтобы скрыть собственную причастность к атакам на территории НАТО. Об этом говорится в отчете литовской военной разведки, оценку которого подтвердил министр обороны Литвы Робертас Каунас.

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Речь идет не о классическом военном ударе, а о формате, который сложно однозначно атрибутировать и официально квалифицировать как агрессию. Об этом пишет LRT.

"У нас есть данные, что Россия рассматривает возможность проведения нетрадиционных кинетических атак против критической инфраструктуры в Балтийском регионе. Вполне вероятно, что РФ может использовать для этой цели беспилотники украинского производства", - подчеркнул Каунас.

По выводам разведки, применение техники с украинской маркировкой должно затруднить установление истинного источника удара и снять с Москвы ответственность за последствия.

Что говорит о сроках литовская сторона

Вопрос, на который у Вильнюса пока нет ответа, - временные рамки. Разведка описывает лишь стадию, на которой в настоящее время находится российская сторона, и фиксирует обмен данными в рамках Альянса.

"Конкретной даты нет. Мы наблюдаем за процессом планирования со стороны России, о чем также говорят наши союзники по НАТО, включая Польшу и наших балтийских соседей. Другие страны НАТО неоднократно четко давали понять, что они это видят, слышат, знают об этом и предупреждали Россию не делать этого", - отметил министр.

Подобные сигналы ранее звучали и на самом высоком уровне: президент Литвы Гитанас Науседа предупреждал, что транспортные и энергетические объекты страны могут стать целями как открытых ударов, так и диверсий.

Откуда у Москвы могут взяться украинские дроны

Техническую сторону замысла Каунас связывает с последствиями украинской дальнобойной кампании. Часть аппаратов, работающих по целям в РФ, сбивается или падает, а их обломки и компоненты оказываются в распоряжении российской стороны. По словам министра, из такого материала Москва способна восстановить аппарат или собрать устройство на основе его элементов.

"Речь идет об операции под чужим флагом, в которой может быть использован поддельный украинский дрон. На данный момент это, пожалуй, самый реалистичный сценарий", - добавил Каунас.

Почему РФ может напасть на страны НАТО - мнение эксперта

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что еще два года назад сообщал, что Россия может рассматривать агрессию против стран НАТО на фоне неудач в войне против Украины. По его мнению, режим Путина остается главным источником угроз не только для Украины, но и для других государств.

"Нет ничего удивительного в том, что РФ вообще рассматривает агрессию против европейских стран НАТО параллельно с войной против нас. Ведь они делают ставку на живую силу и дроны с ракетами - живую силу, которую могут мобилизовать, и дроны и ракеты, которыми могут наносить удары по территории этих стран. Поэтому я постоянно говорю, что альтернативы демонтажу режима Путина нет", - подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что демонтаж режима Владимира Путина необходим для безопасности не только Украины, но и Европы и всего мира. По его убеждению, это обошлось бы дешевле, чем дальнейшее противостояние.

НАТО vs "Ось зла" / Инфографика: Главред

Война России и НАТО - прогнозы

Как писал Главред со ссылкой на военного обозревателя The Independent Роберта Фокса, Кремль готовит удар по Европе. В ближайшие два месяца российское руководство может рассматривать ситуацию как последний шанс изменить ход войны в свою пользу, одновременно наращивая активность за пределами Украины.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак заявил, что вероятность операции страны-агрессора России против НАТО существует давно, но когда она состоится, какими силами и против какой страны будет направлена - пока не ясно. По его словам, под ударом могут оказаться страны Балтии, или, возможно, будет предпринята попытка прорваться через Сувальский коридор в Калининградскую область.

В апреле 2026 года премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что риск возможного нападения России на страны НАТО следует рассматривать как краткосрочную угрозу - речь может идти о месяцах, а не годах. При этом он выразил сомнения относительно того, насколько эффективно союзники, в частности США, смогут выполнить свои обязательства по защите Европы.

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Об источнике: LRT Литовское национальное радио и телевидение (LRT) - литовский общественный вещатель, пишет Википедия. Литовское национальное радио и телевидение было основано Законом о Литовском национальном радио и телевидении от 8 октября 1996 года как преемник Литовского радио и телевидения; в том же году LR 3 был закрыт. Несмотря на смену названия, аббревиатура "ЛРТ" была сохранена. В 1998 году LTV был переименован в LRT.

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