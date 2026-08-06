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Трампа заподозрили в сотрудничестве с РФ: всплыли детали тайного расследования

Мария Николишин
6 августа 2026, 09:51
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Расследование началось через несколько дней после увольнения директора ФБР Джеймса Коми, а завершилось в 2019 году.
Трампа заподозрили в сотрудничестве с РФ: всплыли детали тайного расследования
Расследование ФБР в отношении Трампа / коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Белый дом рассекретил внутренние документы ФБР
  • ФБР возбудило дело против Трампа в мае 2017 года
  • Кодовое название расследования - Oxferd Comma

В мае 2017 года ФБР тайно возбудило полноценное уголовное расследование в отношении действующего президента США Дональда Трампа. Следователи проверяли версию о том, мог ли он действовать в интересах России. Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Известно, что дело имело кодовое название Oxferd Comma, а непосредственным поводом для его возбуждения стало увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Расследование началось через несколько дней после его отставки.

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"ФБР начало полноценное расследование из-за обоснованного подозрения, что Трамп мог сознательно или неосознанно действовать в интересах правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Следователи также предполагали, что такие действия могли создавать угрозу национальной безопасности США или нарушать федеральное законодательство.

Из рассекреченных материалов следует, что предположение, положенное в основу дела, не нашло поддержки у значительной части сотрудников бюро.

Кроме того, на момент начала расследования у правоохранительных органов не было никаких подтверждений сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.

Оценку действиям бюро впоследствии дал специальный прокурор Джон Дарем - его отчет Министерство юстиции США обнародовало в 2023 году. Он признал, что у ФБР не было достаточных оснований даже для открытия первоначального расследования "Crossfire Hurricane", касавшегося предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией.

Дело "Oxford Comma" было закрыто 9 апреля 2019 года - следствие не нашло доказательств того, что Трамп был связан с Россией.

Позиция Трампа в отношении России

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос говорил, что президент США Дональд Трамп не уверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки, несмотря на то, что о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, такая осторожность - не случайность, а сознательная тактика Белого дома.

"Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт", - подчеркнул он.

Дональд Трамп - последние новости

Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп заявил, что лично задаст диктатору и военному преступнику Владимиру Путину вопрос о передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских военных баз в Персидском заливе.

Также Трамп надеется, что война в Украине завершится до конца его пребывания в Белом доме. Он признался, что не раз убеждал российского диктатора Путина завершить войну.

Кроме того, президент США заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины продвигаются гораздо лучше, чем может показаться. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский стремятся к прекращению боевых действий.

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Об источнике: Белый дом

Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.

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