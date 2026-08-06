Ключевые тезисы:
- Белый дом рассекретил внутренние документы ФБР
- ФБР возбудило дело против Трампа в мае 2017 года
- Кодовое название расследования - Oxferd Comma
В мае 2017 года ФБР тайно возбудило полноценное уголовное расследование в отношении действующего президента США Дональда Трампа. Следователи проверяли версию о том, мог ли он действовать в интересах России. Об этом говорится в заявлении Белого дома.
Известно, что дело имело кодовое название Oxferd Comma, а непосредственным поводом для его возбуждения стало увольнение директора ФБР Джеймса Коми. Расследование началось через несколько дней после его отставки.
"ФБР начало полноценное расследование из-за обоснованного подозрения, что Трамп мог сознательно или неосознанно действовать в интересах правительства Российской Федерации", - говорится в документе.
Следователи также предполагали, что такие действия могли создавать угрозу национальной безопасности США или нарушать федеральное законодательство.
Из рассекреченных материалов следует, что предположение, положенное в основу дела, не нашло поддержки у значительной части сотрудников бюро.
Кроме того, на момент начала расследования у правоохранительных органов не было никаких подтверждений сговора между Россией и предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.
Оценку действиям бюро впоследствии дал специальный прокурор Джон Дарем - его отчет Министерство юстиции США обнародовало в 2023 году. Он признал, что у ФБР не было достаточных оснований даже для открытия первоначального расследования "Crossfire Hurricane", касавшегося предполагаемых связей предвыборной кампании Трампа с Россией.
Дело "Oxford Comma" было закрыто 9 апреля 2019 года - следствие не нашло доказательств того, что Трамп был связан с Россией.
Позиция Трампа в отношении России
Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос говорил, что президент США Дональд Трамп не уверен, передавала ли Россия Ирану спутниковые снимки, несмотря на то, что о возможном сотрудничестве Москвы и Тегерана публично заявлял президент Украины Владимир Зеленский.
По его мнению, такая осторожность - не случайность, а сознательная тактика Белого дома.
"Я думаю, что Белый дом просто оставляет себе пространство для маневра. Если официально признать то, о чем уже говорят американские спецслужбы и многие американские чиновники, - что Россия помогает Ирану, - тогда придется принимать определенные решения, ведь это уже явный враждебный акт", - подчеркнул он.
Дональд Трамп - последние новости
Как сообщал Главред, ранее Дональд Трамп заявил, что лично задаст диктатору и военному преступнику Владимиру Путину вопрос о передаче Россией Ирану спутниковых снимков американских военных баз в Персидском заливе.
Также Трамп надеется, что война в Украине завершится до конца его пребывания в Белом доме. Он признался, что не раз убеждал российского диктатора Путина завершить войну.
Кроме того, президент США заявил, что переговоры о прекращении войны России против Украины продвигаются гораздо лучше, чем может показаться. Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский стремятся к прекращению боевых действий.
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Об источнике: Белый дом
Белый дом - официальная резиденция и место работы президента США. Расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, он служил резиденцией каждого президента США со времён Джона Адамса в 1800 году, когда национальная столица была перенесена из Филадельфии. Термин "Белый дом" часто используется в переносном смысле для обозначения президента и его советников, пишет Википедия.
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