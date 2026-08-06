РФ существенно усилит ракетные удары по Украине: в ISW оценили угрозу

Ракеты, которые планирует применить противник, могут привести к более серьезным разрушениям и увеличить число жертв среди гражданского населения.

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Использование Россией северокорейских ракет может создать для Украины новые проблемы / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube

Что сообщили аналитики:

Северокорейские ракеты, скорее всего, позволят РФ усилить удары по Украине

В результате ракетных атак из КНДР может быть больше жертв и разрушений

От российских ракетных атак в первую очередь пострадает гражданская инфраструктура

Недавно в ГУР появилась информация о том, что страна-агрессор Россия начала развертывание ракетного подразделения с примерно 120 баллистическими ракетами Северной Кореи на западе страны.

Американский Институт изучения войны (ISW) оценил, насколько это опасно для Украины. В обновленном отчете говорится, что такой шаг позволит РФ усилить ракетные удары по Украине уже в ближайшее время.

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При этом оккупантам не придётся задействовать свои запасы ракет С-400 и "Циркон".

Циркон / Инфографика: Главред

"Россия все чаще использовала "Цирконы" и модифицированные ракеты С-400 (обе из которых движутся по баллистическим траекториям) в своих ударах в июле 2026 года, что, вероятно, компенсирует нагрузку на традиционное производство и запасы баллистических ракет России", - говорится в отчете.

Чем опасны северокорейские ракеты

Добавление более 100 единиц северокорейского вооружения позволит России увеличить количество баллистических ракет в каждом ударном пакете или дольше поддерживать пакеты аналогичного размера.

"Северокорейские ракеты, с их большей полезной нагрузкой, но более низкой точностью, вероятно, приведут к более значительным разрушениям и жертвам, особенно среди гражданской инфраструктуры и мирных жителей", - добавили аналитики.

Как Украина может противостоять баллистическим ракетам РФ - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам военного эксперта Олега Жданова, у Украины есть два варианта защиты от баллистических ракет РФ. Первый - иметь собственную баллистику для ударов по России, а именно пусковые установки.

Второй вариант - удары баллистическими ракетами, но уже по Москве. Если бы российская столица оказалась под ударом украинских ракет, настроения в РФ резко изменились бы.

Балистические удары РФ по Украине - последние новости

Напомним, Главред писал , что Россия будет усиливать угрозу ударов по энергетической и критической инфраструктуре Украины с приближением осенне-зимнего сезона.

Ранее сообщалось, что одним из инструментов для уменьшения российских ракетных атак должны стать удары по пусковым установкам противника и развитие украинских дальнобойных возможностей.

Накануне стало известно, что Россия продолжит наносить удары баллистическими ракетами по украинским складам, производственным объектам и логистическим центрам. Враг может использовать для атак около 100 баллистических ракет ежемесячно.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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