Колебания достигнут красного уровня: магнитная буря G1 обрушится на Землю

Ученые определили дату начала геомагнитного шторма.

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Прогноз магнитных бурь на 6–8 августа / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнётся магнитная буря G1

Какого уровня сегодня солнечная активность

Геомагнитная обстановка несколько дней остается спокойной, но вскоре ситуация на Земле изменится. Об этом сообщили ученые Британской геологической службы.

Несмотря на то, что сегодня, 6 августа, геомагнитная активность находится на стабильном уровне, уже завтра ожидается повышение активности, а 7–8 августа начнётся магнитная буря G1, что соответствует красному уровню.

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Магнитные бури 6–8 августа / фото: скриншот

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 2,1, что соответствует зеленому уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Солнечная вспышка В4 также соответствует зеленому уровню.

А вот резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на желтом уровне. Завтра, 7 августа, К-индекс, по предварительным данным, повысится до 3,7. 8 августа этот показатель снова снизится до 2,7.

Солнечная активность 6–8 августа / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и имеющее целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединенного Королевства и его континентальном шельфе путем систематических съемок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены другие симптомы, а именно:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика Главред

Что делать во время магнитной бури

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие. Речь идет о:

ограничении употребления жирной, острой и мучной пищи;

Предпочтении сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказе от кофе, алкоголя и сигарет;

Пребывании на свежем воздухе и пеших прогулках;

Регулярном проветривании комнаты.

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Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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