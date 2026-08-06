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Брэд Питт грубо посягнул на личное Анджелины Джоли: что он требует

Алена Кюпели
6 августа 2026, 09:02
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Брэд Питт удивил новым заявлением в отношении своей бывшей супруги Джоли.
Анджелина Джоли, Брэд Питт
Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не прекратят ссориться / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Что требует Питт
  • Почему он это делает

Судебное противостояние Брэда Питта и Анджелины Джоли вышло на новый уровень. Голливудский актер обратился в суд с требованием обязать бывшую супругу предоставить финансовые документы, касающиеся ее заработков после их расставания. Об этом сообщает USA Today.

Согласно судебным материалам, юристы Питта настаивают на том, чтобы Джоли раскрыла сведения о своих доходах за 2017–2019 годы, включая гонорары за фильмы, выплаты по рекламным контрактам и информацию о прибыли от кинопроектов. По словам стороны актера, ранее Джоли передала документы только за 2020 и 2021 годы, отказавшись предоставить данные за предыдущий период.

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Брэд Питт
Брэд Питт требует раскрыть данные / ua.depositphotos.com

Запрос связан с продолжающимся спором вокруг французской винодельни Château Miraval. Питт считает, что финансовые документы помогут проверить заявления бывшей жены о том, что после развода она была вынуждена продать свою долю в семейном бизнесе ради финансовой независимости.

В свою очередь, представители Джоли возражают против требований актера. Они утверждают, что Питт пытается получить доступ к личной финансовой информации, которая не имеет отношения к разбирательству. По мнению защиты актрисы, слова о стремлении к "финансовой независимости" касались исключительно желания прекратить любые финансовые связи с бывшим супругом, а не свидетельствовали о денежных трудностях.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли долго судится с Питтом/ ua.depositphotos.com

Напомним, конфликт между бывшими супругами продолжается уже несколько лет. Несмотря на завершение бракоразводного процесса, они до сих пор судятся из-за винодельческого поместья Château Miraval, которое приобрели во время совместной жизни. Именно продажа Джоли своей доли без согласия Питта стала причиной затяжного судебного спора.

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О персоне: Анджелина Джоли

Анджелина Джоли - американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель, посол доброй воли ООН.

По данным Википедии, актриса является обладательница премии "Оскар", трех премий "Золотой глобус" (первая актриса в истории, три года подряд выигравшая награду) и двух "Премий Гильдии киноактеров США".

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