Зачем заворачивать ключи и кошелек в фольгу: секрет, о котором мало кто знает

Алюминиевая фольга помогает блокировать радиосигналы, используемые при релейных атаках. Этот простой способ может защитить ключи и банковские карты.

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Алюминиевая фольга - зачем ею заворачивают ключи и кошелек / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Зачем заворачивать ключи в фольгу

Как фольга защищает банковские карты

Чем заменить самодельную защиту

Алюминиевая фольга давно используется не только на кухне. В последнее время всё больше людей заворачивают в неё автомобильные ключи с бесключевым доступом и банковские карты, чтобы снизить риск несанкционированного считывания сигнала. Такой простой способ считается бюджетной альтернативой специальным защитным аксессуарам. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание El Cronista, алюминиевая фольга работает по принципу экранирования электромагнитных волн. Она ослабляет или блокирует радиосигналы, которые используют современные беспроводные устройства, поэтому может препятствовать работе оборудования, применяемого для перехвата сигналов.

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Как фольга защищает автомобильные ключи

Современные автомобили с системой бесключевого доступа постоянно обмениваются радиосигналами с электронным ключом. Этим могут воспользоваться злоумышленники, применяя так называемую релейную атаку.

Во время такой атаки специальное устройство усиливает сигнал ключа, который лежит дома или в кармане владельца, и передает его автомобилю. В результате система может "решить", что ключ находится рядом, и разблокировать двери.

Чтобы затруднить перехват сигнала, ключ рекомендуется плотно завернуть в несколько слоев алюминиевой фольги без щелей. Это помогает значительно ослабить или полностью заблокировать радиосигнал.

Работает ли этот способ для банковских карт

Бесконтактные банковские карты с технологиями NFC или RFID также используют радиоволны для передачи данных. Именно поэтому некоторые люди заворачивают карты в фольгу или пользуются специальными RFID-кошельками.

Фольга может создать экран, затрудняющий считывание сигнала карты. В то же время эксперты отмечают, что современные платежные карты имеют несколько уровней защиты, а случаи хищения средств исключительно из-за бесконтактного считывания происходят довольно редко.

Видео о том, действительно ли фольга вредна для здоровья, можно посмотреть здесь:

Что лучше выбрать

Несмотря на то, что алюминиевая фольга может временно защитить от перехвата сигнала, она быстро мнётся, рвётся и теряет свои свойства.

Для постоянного использования практичнее приобрести специальные RFID-чехлы или кошельки с защитным экранированием. Они созданы именно для блокировки радиосигналов, служат дольше и гораздо удобнее в повседневном использовании.

Обертывание автомобильных ключей или банковских карт в несколько слоев алюминиевой фольги может стать простым способом дополнительной защиты от перехвата сигнала. Однако для максимальной безопасности и комфорта специалисты советуют использовать специальные аксессуары с RFID-защитой, которые обеспечивают более надежное и долговечное экранирование.

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Об источнике: El Cronista El Cronista - аргентинское деловое издание, основанное в 1908 году. Это одна из старейших экономических газет Аргентины, специализирующаяся на финансах, бизнесе, экономике, рынках, политике и потребительских темах. Изначально газета выходила под названием El Cronista Comercial и была ориентирована преимущественно на предпринимателей и представителей деловых кругов. Впоследствии издание расширило тематику и стало одним из ведущих информационных ресурсов страны, публикуя новости не только об экономике, но и о технологиях, образе жизни, недвижимости, здоровье и бытовых советах.

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