"Люблю свои формы": невеста Роналду ответила хейтерам за свое фото в бикини

Кратко:
- Кто разозлил Джорджина
- Что она сказала
Возлюбленная Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, публично высказалась после волны критики в соцсетях. Поводом стали фотографии в бикини, опубликованные во время отдыха. Некоторые пользователи начали обсуждать ее фигуру, однако знаменитость решила не молчать и выступила с эмоциональным обращением. Об этом сообщает Page Six.
32-летняя Родригес заявила, что женское тело неизбежно меняется с возрастом и после рождения детей, и в этом нет ничего постыдного. По ее словам, гораздо важнее здоровье, внутреннее состояние и любовь к себе, чем соответствие навязанным стандартам красоты.
"Мое тело будет меняться, как меняется тело каждой женщины. И я надеюсь, что это будет происходить еще долгие годы, потому что это означает, что я живу", - написала Джорджина в Instagram.
Модель призналась, что негативные комментарии все же задевают ее, и она даже задавалась вопросом, кто вообще определяет, каким должно быть "правильное" тело. При этом Родригес подчеркнула, что занимается спортом не ради похудения, а потому что это приносит ей удовольствие и помогает чувствовать себя счастливой.
Особое место в своем обращении Джорджина посвятила детям. Она отметила, что вместе с Роналду воспитывает дочерей и хочет научить их тому, что ценность человека никогда не зависит от внешности или мнения незнакомцев в интернете.
Родригес также рассказала о разговоре с Криштиану Роналду. По словам модели, она переживала из-за того, что ее стали называть полной, ведь ее профессия тесно связана с внешностью. Футболист, как утверждает Джорджина, поддержал ее, напомнив, что главное - это не внешний вид, а то, каким человеком она является.
В завершение знаменитость призналась, что любит свое тело и не собирается подстраиваться под чужие ожидания.
"Я люблю свои формы. Люблю свободу жить в теле, которое выбрала. В теле, которое поддерживает меня, позволило подарить жизнь, падать и снова подниматься. Это тело заслуживает уважения, любви и благодарности во всех своих проявлениях", - написала Джорджина Родригес.
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О персоне: Криштиану Роналду
Криштиану Роналду - португальский футболист, нападающий и капитан саудовского клуба "Ан-Наср" и сборной Португалии. Чемпион Европы, пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА. Считается одним из лучших футболистов всех времен, сообщает Википедия.
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