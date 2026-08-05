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В ЕС вступили в силу новые правила для украинцев: кому откажут во временной защите

Дарья Пшеничник
5 августа 2026, 10:04
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Решение Совета ЕС вступило в силу 5 августа и впервые увязывает получение статуса с выполнением военных обязанностей на родине.
Украина, Евросоюз, ЕС
На какой срок продлили временную защиту украинцам в ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Вы узнаете:

  • До какой даты действует временная защита в ЕС для украинских мужчин
  • Какое условие ввели для новых заявителей
  • Кого изменения не коснутся

Совет Европейского Союза продлил временную защиту для украинцев еще на год - до 4 марта 2028 года, одновременно введя дополнительное условие для тех, кто только подает документы на этот статус. Решение опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу 5 августа 2026 года.

Речь идет о механизме, которым пользуются миллионы граждан Украины, выехавших за границу из-за полномасштабной российской агрессии. Текст самого документа доступен на портале Евросоюза.

Новое условие для заявителей

Ключевое нововведение касается оснований для отказа. Временная защита не будет предоставляться лицам, которые не смогут документально подтвердить, что выполняют военные обязанности, предусмотренные украинским законодательством.

Обоснование такого шага в Совете ЕС связывают с ситуацией на фронте - в решении требование мотивируется текущими оборонными потребностями Украины. Проверку передали на уровень национальных администраций: страны-члены смогут требовать от заявителя соответствующие документы или другие доказательства.

Кого изменения не коснутся

Норма не имеет обратной силы. Ее будут применять исключительно к заявлениям, поданным после 5 августа, тогда как украинцы, которые уже имеют статус в стране-члене ЕС и непрерывно его сохраняют, остаются вне действия новых правил.

Формулировка в документе содержит оговорку, которая оставляет место для индивидуальных обстоятельств заявителя.

"Временная защита должна предоставляться только лицам, которые могут предоставить компетентным органам государства-члена доказательства того, что они, где это возможно, выполняют свои военные обязательства", - говорится в решении Совета ЕС.

Украинские беженцы в Европе инфографика
Украинские беженцы в Европе / Инфографика: Главред

Украинские беженцы в Европе - новости по теме

Как сообщал Главред, Европейский Союз продлит действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2028 года, одновременно вводя ограничения для отдельной категории заявителей. Параллельно Польша с июля сокращает бесплатное проживание и усиливает контроль за трудоустройством украинцев, а Германия, напротив, упрощает процедуру признания водительских прав.

Кроме того, в Чехии состоялся пересмотр законодательства, касающегося украинских беженцев. Местные источники сообщали, что запланированные изменения для украинских беженцев в Чехии существенно изменят текущую ситуацию в этом секторе. В настоящее время официальные стороны анализируют первые результаты.

Напомним, что Ирландия объявила о продлении временных разрешений для граждан Украины. В ходе выступления было отмечено, что запланированные важные изменения для беженцев из Украины существенно изменят действующие правила и условия для всех сторон.

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Что за организация Евросоюз?

Европейский союз (Евросоюз, ЕС) - экономическое и политическое объединение 27 европейских государств, международное образование, сочетающее в себе признаки международной организации (межгосударственности) и государства (сверхгосударственности), однако юридически он не является ни тем, ни другим, сообщает "Википедия".

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