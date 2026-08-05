Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

Инна Ковенько
5 августа 2026, 01:28
google news Подпишитесь
на нас в Google
По словам Дмитрия Лубинца, подобные цифры показывают настоящий масштаб участия иностранцев в войне.
В украинский плен попали иностранцы из 51 страны мира
В украинский плен попали иностранцы из 51 страны мира / Коллаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, armyinform.com.ua

Главное из заявления Лубинца:

  • В плену в Украине находятся граждане 51 государства
  • Такие цифры показывают истинный масштаб участия иностранцев в войне

В Украине находятся в плену граждане 51 страны, которые воевали на стороне России. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

По словам омбудсмена, пленные иностранцы являются живым подтверждением того, что российская армия комплектуется не только россиянами.

видео дня

"Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России влечет за собой реальные правовые последствия", - подчеркнул Лубинец.

При этом Лубинец напомнил, что тысячи украинцев до сих пор находятся в российском плену. По его словам, государство должно сделать все возможное для их возвращения, а каждое преступление России должно быть должным образом задокументировано и не остаться безнаказанным.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, происходящие по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмены пленными и возвращение погибших военных - последние новости

Как писал Главред, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, 45-летний Антон Милаев, попал в плен к украинским военным после участия в войне против Украины.

Напомним, в ходе первого этапа обмена "1000 на 1000", состоявшегося 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых - защитники Мариуполя.

Также ранее сообщалось о репатриационных мероприятиях, в рамках которых Украина вернула 528 тел погибших военных для дальнейшей идентификации. Координационный штаб отметил, что эти мероприятия были проведены при содействии Международного комитета Красного Креста.

Читайте другие новости:

О личности: Дмитрий Лубинец

Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик.

В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
обмен пленными
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

01:28Война
Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

00:31Украина
Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке семейного праздника за 10 с

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Удача выбрала фаворитов: три знака зодиака получат заслуженную награду

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Доллар, евро и злотый резко полетели вниз: курс валют на 5 августа

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Четыре знака зодиака оставят черную полосу позади: кому улыбнется удача

Последние новости

01:28

Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

00:31

Киев сотрясается от взрывов: РФ атакует столицу баллистикой - первые детали

04 августа, вторник
23:42

Пожелтевший тюль засияет бельем: что нужно добавить во время стирки

23:39

Новые операции и внутренние чистки: Зеленский согласовал громкие решения для СБУ

23:30

Почему пень отрастает даже после вырубки: как навсегда избавиться от дерева без техникиВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
23:05

Чеснок сохранится до самой весны: как правильно подготовить и где его сушитьВидео

22:57

Начинаю с чистого листа: Пономарев заинтриговал заявлением

22:47

Мясо получится невероятно нежным и будет таять во рту: что добавить перед жаркой

22:44

Магия зеркальной даты: кто вскоре окажется среди любимчиков судьбы

Реклама
22:43

Королевская семья сообщила о пополнении: родилась девочка

22:21

Успенская пострадала из-за украинских беспилотников

22:11

"Не можем все озвучивать": Зеленский сделал заявление о закулисных переговорах

22:09

Чехия изменила правила для украинских мужчин: без чего не дадут защиту

22:00

РФ готовит новый массированный удар баллистикой и выделила цель - какой город под угрозой

21:57

Потеря золота: когда это обычная случайность, а когда — народная приметка

21:37

Не только для жарки: зачем автомобилисты хранят масло в бардачке

21:36

Турист заметил в съемном жилье потайную дверь и услышал странные звукиВидео

21:11

Солнечные панели могут уйти в прошлое: альтернативу можно "напечатать" где угодноВидео

21:01

Зачем опытные хозяйки распыляют уксус вокруг унитаза: хитрый трюк

20:53

Россияне обстреляли Киевщину дронами: первые детали о последствиях и пострадавших

Реклама
20:38

Забытый трюк бабушек: как вернуть носкам белизну без химии и стирки

20:09

В РФ вырос спрос на побег за границу: СВР раскрыла, чего боятся россияне

20:08

Почему мужчины во Франции носили каблуки и чулки: неожиданная причина

20:07

В РФ внезапно "отказались" от Крыма: россияне массово жалуются и паникуютВидео

19:49

Мужчина вернулся с того света и заявил, что побывал в "золотом городе"Видео

19:33

В СБУ подвели итоги операции по принуждению России к миру — что удалось

19:22

Зачем класть кубики льда в сушилку: результат удивит даже опытных хозяек

19:22

Оккупанты продвинулись сразу в двух областях Украины: в DeepState обновили карту

19:16

Мыши и крысы их не выносят: что отпугивает грызунов лучше, чем ядВидео

19:10

Россия нашла слабое место Одессы: Коваленко рассказал, как его можно закрытьмнение

19:00

Зачем сыпать соду вокруг унитаза: эффект удивил даже опытных хозяекВидео

18:50

Копать не надо: как полностью уничтожить пень с корнями, не повредив остальной дворВидео

18:46

В жизнь трёх знаков зодиака придет огромная сила: кому повезёт 5 августа

18:33

Почему мужчинам в СССР дарили именно гладиолусы: объяснение точно удивит

18:28

Тест на IQ: нужно найти жемчужное ожерелье среди цветов за 30 с

18:21

Графики "включений" света и не только — СМИ опубликовали 3 сценария зимы для украинцев

18:16

Запах из мусорного ведра исчезнет надолго: поможет один кухонный продукт

18:10

"Возвращал молодость": монахи нашли старый рецепт загадочного эликсира

17:57

Как превратить любой вентилятор в кондиционер и за минуты охладить комнатуВидео

17:56

"Не покорил гравитацию": в РФ десантник самоликвидировался прямо на празднике ВДВФотоВидео

Реклама
17:46

"Мы приняли сложное решение": скончалась звезда фильма "Человек-паук"

17:33

В Украине летом растут ягоды, которых лучше избегать: как они выглядят

17:32

РФ меняет тактику: чем попытается сломать Украину этой зимой и готова ли страна к отпору

17:26

Боевые действия могут начаться в новой области Украины - о чем предупредила разведка

17:18

Зажим от хлеба оказался находкой: для чего опытные хозяйки сохраняют егоВидео

17:01

Названы четыре самых скромных знака зодиака – кто они

17:00

Что обязательно нужно положить в корзину на Яблочный Спас: ответ священникаВидео

16:48

Когда родителям становится легче с ребенком: специалист назвала конкретный возраст

16:45

"Мир должен увидеть": новые детали "сафари" на людей в Херсоне, что с пострадавшимВидео

16:25

Сотни тысяч выбросило на берег: туристы пачками собирали деньгамиВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости Днепра
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять