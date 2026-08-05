Граждане 51 страны воевали за РФ и попали в украинский плен - Лубинец

По словам Дмитрия Лубинца, подобные цифры показывают настоящий масштаб участия иностранцев в войне.

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В украинский плен попали иностранцы из 51 страны мира / Коллаж: Главред, фото: t.me/dmytro_lubinetzs, armyinform.com.ua

Главное из заявления Лубинца:

В плену в Украине находятся граждане 51 государства

Такие цифры показывают истинный масштаб участия иностранцев в войне

В Украине находятся в плену граждане 51 страны, которые воевали на стороне России. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время совещания руководителей зарубежных дипломатических представительств Украины.

По словам омбудсмена, пленные иностранцы являются живым подтверждением того, что российская армия комплектуется не только россиянами.

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"Иностранцы из 51 страны попали в плен в Украине, воюя в составе армии российских оккупантов. Именно поэтому важно честно и открыто говорить с миром о том, что участие в войне на стороне России влечет за собой реальные правовые последствия", - подчеркнул Лубинец.

При этом Лубинец напомнил, что тысячи украинцев до сих пор находятся в российском плену. По его словам, государство должно сделать все возможное для их возвращения, а каждое преступление России должно быть должным образом задокументировано и не остаться безнаказанным.

Почему Россия саботирует обмены пленными - мнение эксперта

"Главред" писал, что, по словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, российская сторона активно использует тему потерь в информационной войне, в частности манипулируя обменами тел погибших.

В то же время обмены пленными, происходящие по формуле "один к одному", противоречат нарративам российской пропаганды о якобы значительном превосходстве потерь Украины.

Поэтому, когда дело доходит до обмена пленными, возникает самый интересный момент, который разрушает восприятие реальности у россиян: обмен происходит один к одному. И россияне не понимают, как это возможно.

Обмены пленными и возвращение погибших военных - последние новости

Как писал Главред, правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, 45-летний Антон Милаев, попал в плен к украинским военным после участия в войне против Украины.

Напомним, в ходе первого этапа обмена "1000 на 1000", состоявшегося 15 мая, домой вернулись 20 бойцов 1-го корпуса НГУ "Азов", 19 из которых - защитники Мариуполя.

Также ранее сообщалось о репатриационных мероприятиях, в рамках которых Украина вернула 528 тел погибших военных для дальнейшей идентификации. Координационный штаб отметил, что эти мероприятия были проведены при содействии Международного комитета Красного Креста.

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О личности: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981 года в Волновахе, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010–2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинеца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

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