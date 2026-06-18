Правнук Леонида Брежнева попал в плен к ВСУ — росСМИ

Осенью 2025 года Брежнев подписал контракт и начал воевать на стороне российских войск.

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Леонид Брежнев, Галина Брежнева, Антон Милаев / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, t.me/bazabazon

Кратко:

Правнук Брежнева попал в украинский плен

Он воевал на стороне российских войск в качестве сапера

В ноябре 2025 года перестал выходить на связь с семьёй

Правнук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, 45-летний Антон Милаев, попал в плен к украинским военным после участия в войне против Украины. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza.

По данным канала, Милаев осенью 2025 года подписал контракт и отправился на войну в качестве сапера в составе российских оккупационных сил. Уже в ноябре он перестал выходить на связь с семьёй.

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"История семьи генерального секретаря ЦК КПСС после распада Советского Союза обернулась парадоксальным образом. Правнук политического деятеля, который родился и сделал карьеру в Украине, многое сделав для республики в советский период, попал в плен к украинским военным", — пишет Baza.

Мать Милаева, Ирина Кузнецова, рассказала журналистам, что через несколько месяцев после исчезновения сына появилась информация о его пребывании в украинском плену на территории, подконтрольной ВСУ, в Херсонской области. По ее словам, официальных подтверждений долгое время не было, а связь с ним прервалась сразу после исчезновения.

Леонид Брежнев и его правнук / Фото: t.me/bazabazon

Антон Милаев является приемным внуком Галины Брежневой — дочери Леонида Брежнева. По данным российских источников, она воспитывала его как родного.

Обмены пленными и возвращение погибших военных

Напомним, что Украина и Россия провели обмен пленными, в результате которого домой вернули 175 военных и 7 гражданских лиц. Среди освобожденных были 25 офицеров, которых РФ ранее категорически отказывалась обменивать, в частности герои обороны Мариуполя.

Также ранее сообщалось о репатриационных мероприятиях, в рамках которых Украина вернула 528 тел погибших военных для дальнейшей идентификации. Координационный штаб отметил, что эти мероприятия были осуществлены при содействии Международного комитета Красного Креста.

Как ранее сообщал Главред, в рамках репатриационных мероприятий в Украину передали тела 522 погибших, которых должны идентифицировать правоохранители и эксперты. Этот процесс осуществляется при координации вооруженных сил, МВД и других структур безопасности.

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Об источнике: Telegram-канал Baza Baza — российский Telegram-канал новостного формата, созданный в 2019 году. Публикует оперативные новости, сообщения о событиях, криминале, чрезвычайных ситуациях и общественно-политических инцидентах.

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