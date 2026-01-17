Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Россияне хотят взять под огонь три важных населенных пункта Донецкой области.

https://glavred.info/front/popal-v-plen-k-desantnikam-okkupant-raskryl-novyy-opasnyy-plan-nastupleniya-rf-10733087.html Ссылка скопирована

На Славянском направлении ситуация усложняется / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ

Что сообщили военные:

В районе Дроновки ситуация обостряется

Враг хочет наступать на господствующие высоты на Славянском направлении

Россия планирует обстреливать три населенных пункта Донецкой области с новой силой

В районе населенного пункта Дроновка на Славянском направлении ежедневно обостряется ситуация. Об этом сообщила в Telegram 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада.

Оккупационная армия страны-агрессора России постоянно накапливает резервы в районе Севера и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, чтобы захватить Дроновку.

видео дня

В то же время противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады и пытается форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем оккупанты хотят провести диверсионные и штурмовые действия в тылу позиций 81 ОАЕМБр.

Какую новую цель преследуют оккупанты

Украинские десантники сдерживают попытки врага продвигаться и захватывают в плен оккупантов. Один из них рассказал о планах армии РФ. Одна из новых приоритетных целей на Славянском направлении для противника - это выход к Закитному и Кривой Луке.

"В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки", - добавили военные.

Лиман / Инфографика: Главред

Россия готовится к прорыву границы Украины - о чем предупредил эксперт

Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины.

По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что украинские Силы обороны существенно превосходят российские войска по эффективности во время боев в районе Купянска: за последние недели потери армии РФ на этом участке фронта оказались в 27 раз больше, чем украинские.

Ранее сообщалось, что Гуляйполе в Запорожской области оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем.

Недавно подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для армии страны-агрессора России. Россияне постоянно ставят эти планы, но ни разу их не осуществили.

Больше новостей:

Об источнике: 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада (81 ОАеМБр) — военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Базируется в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Полтава — подавляющее большинство в районе, непосредственно прилегающем к зоне боевых действий в Донецкой области, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред