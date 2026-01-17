Попал в плен к десантникам: оккупант раскрыл новый опасный план наступления РФ

Что сообщили военные:
- В районе Дроновки ситуация обостряется
- Враг хочет наступать на господствующие высоты на Славянском направлении
- Россия планирует обстреливать три населенных пункта Донецкой области с новой силой
В районе населенного пункта Дроновка на Славянском направлении ежедневно обостряется ситуация. Об этом сообщила в Telegram 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада.
Оккупационная армия страны-агрессора России постоянно накапливает резервы в районе Севера и разворачивает пункты дислокации в Серебрянском лесничестве, чтобы захватить Дроновку.
В то же время противник продолжает применять тактику просачивания в межпозиционное пространство 81 отдельной аэромобильной бригады и пытается форсировать реку Северский Донец на резиновых лодках в прибрежной к Дроновке и Платоновке территории. В дальнейшем оккупанты хотят провести диверсионные и штурмовые действия в тылу позиций 81 ОАЕМБр.
Какую новую цель преследуют оккупанты
Украинские десантники сдерживают попытки врага продвигаться и захватывают в плен оккупантов. Один из них рассказал о планах армии РФ. Одна из новых приоритетных целей на Славянском направлении для противника - это выход к Закитному и Кривой Луке.
"В районе этих двух населенных пунктов есть господствующие высоты, поэтому их враг сможет использовать как плацдарм для регулярных обстрелов Славянска, Лимана и Николаевки", - добавили военные.
Россия готовится к прорыву границы Украины - о чем предупредил эксперт
Главред писал, что по мнению военного эксперта Ивана Ступака, в настоящее время существует существенная угроза того, что наземные операции российских оккупационных войск могут начаться в еще каких-то областях Украины.
По его словам, россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории приграничных областей и растянуть украинские войска.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, Главред писал, что украинские Силы обороны существенно превосходят российские войска по эффективности во время боев в районе Купянска: за последние недели потери армии РФ на этом участке фронта оказались в 27 раз больше, чем украинские.
Ранее сообщалось, что Гуляйполе в Запорожской области оказалось в условиях фактической "серой зоны" - линия фронта проходит прямо через городские кварталы, а интенсивность боев растет с каждым днем.
Недавно подполковник ВСУ Максим Жорин заявил, что захватить всю Донецкую область до 1 апреля – это чрезвычайно сложная задача для армии страны-агрессора России. Россияне постоянно ставят эти планы, но ни разу их не осуществили.
Об источнике: 81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада
81-я отдельная аэромобильная Слобожанская бригада (81 ОАеМБр) — военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины численностью в бригаду. Базируется в городах Константиновка, Дружковка, Краматорск и Полтава — подавляющее большинство в районе, непосредственно прилегающем к зоне боевых действий в Донецкой области, пишет Википедия.
