ВСУ пошли в наступление: освобожден еще один населенный пункт

Ангелина Подвысоцкая
7 декабря 2025, 10:30
70
Украинские военные продвинулись в Днепропетровской области.
ВСУ
ВСУ освободили село Тихое / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Что известно:

  • Украинские военные освободили село Тихое на Днепропетровщине
  • Позиции были зачищены, развеваются украинские флаги

Украинские военные продвинулись в Днепропетровской области. Они пошли в контратаку и освободили село Тихое на Александровском направлении. Об этом заявил военный с позывным "Мучной".

"Наши казаки на этом отрезке отработали четко и слаженно, с той холодной собранностью, которая дает результат. Благодаря скоординированным действиям штурмовых групп и точной работе поддержки удалось перетянуть под свой контроль н.п. Тихое", - отметил он.

видео дня

Наши защитники продвигались осторожно, но уверенно. Украинские бойцы зачистили позиции и ключевые точки. Удалось разорвать российскую оборону.

Флаги Украины уже появились в западной и восточной частях населенного пункта.

"Это означает не просто присутствие, а контроль по периметру и закрепление на местности", - отметил он.

бои за Тихое
ВСУ освободили село Тихое на Днепропетровщине / фото: "Мучной"

В 67 ОМБр опубликовали кадры работы наших воинов.

"В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов. Официально заявляем: по состоянию на 6.12.2025 населенный пункт Тихое находится под контролем воинов 67 отдельной механизированной бригады Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите видео с освобождением села Тихое:

бои за Тихое
Село освободили село Тихое / фото: скриншот

Существует ли угроза нового наступления РФ - оценка эксперта

Новое полномасштабное наступление может задеть четыре области Украины, однако есть нюанс, заявил бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

Эксперт говорит, что для атаки на Киевскую, Житомирскую, Ровенскую и Волынскую области России нужно завести свои войска на территорию Беларуси. А здесь уже возникают проблемы с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.

Кроме этого, сейчас у Кремля нет свободных резервов и ресурсов для проведения еще одной масштабной наземной операции из Беларуси. Хотя ситуация и может измениться, но даже в таком случае любые подготовительные процессы займут несколько месяцев. Даже если Россия решится на такой шаг, все подготовительные процессы будут фиксировать украинская и иностранные разведки, поэтому Украина будет начеку.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, интенсивные бои за город Покровск, что в Донецкой области, продолжаются. Кроме этого, враг пытается продвигаться в Днепропетровской и Запорожской областях.

Аналитики DeepState заявили, что армии страны-агрессора России за последние сутки удалось продвинуться в Волчанске, а также вблизи прилегающих населенных пунктов на Харьковщине.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что украинские бойцы в районе Покровска и Мирнограда не дают возможности захватчикам накопить штурмовые пехотные группы и продвигаться в обход этих населенных пунктов.

Читайте также:

О личности: "Мучной"

Боец ВСУ с позывным "Мучной" ведет Telegram-канал Muchnoy+Jugend.

Канал позиционирует себя с лозунгом: "Тихо делаем свою работу".

Авторы публикуют оперативные данные с линии боевых действий. Основной фокус - сводки с передовой, описание позиций, потерь, успехов и продвижений украинских войск.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Днепропетровска Днепропетровщина Днепропетровская область контрнаступление ВСУ
