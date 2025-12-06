После взрыва настоящий блэкаут: российский самолет сбросил бомбу на Белгород

Местные жители слышали, что взрывы прогремел после того, как над городом было слышно звук самолета.

Российский самолет сбросил бомбу на Белгород / Коллаж: Главред, фото: росСМИ

Российские оккупанты пытались ударить по Украине, но сбросили свою бомбу на Белгород. В итоге после мощного взрыва в Белгороде начался блэкаут. Об этом сообщают местные СМИ. Видео уже разлетелось в Сети.

Как сообщается, российский самолет сбросил КАБ на подстанцию. Она была жестко повреждена в результате "прилета".

Полтью обесточен центр Белгорода. Российские энергетики пытались восстановить электроснабжение.

Известно, что взрыв произошел в Восточном округе города. Бомба упала прямо возле местной подстанции.

Смотрите видео с последствиями удара по Белгороду:

Российский самолет сбросил бомбу на Белгород / фото: скриншот

Стоит отметить, что в то время не было воздушной тревоги, никто не сообщал о ракетной или дроновой опасности. Местные сообщают, что слышали звук самолета, а после этого сразу прогремел взрыв. То есть можно с точностью утверждать, что это была именно российская бомба. Известно, что этот самолет летел в сторону украинской границы и хотел сбросить КАБ на украинцев.

Атаки на объекты РФ: что говорят эксперты

Удары украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории России привели к сбоям в поставках топлива и спровоцировали рост внутренних цен на бензин. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Эксперты считают, что возникшая нехватка топлива увеличит расходы как для бизнеса, так и для обычных граждан, что со временем может усилить инфляционные процессы в российской экономике.

Украинские ракеты / Инфографика: Главред

Удары по РФ - последние новости

Стоит отметить, что ВНИИР-Прогресс уже не раз становился целью атаки дронов. Как писал Главред, 9 июня беспилотники атаковали столицу Чувашии - Чебоксары. В городе прогремели взрывы. Под удар попало предприятие ВНИИР-Прогресс. Тогда завод временно приостановил работу.

5 июля дроны также атаковали ряд объектов в российских городах. В Чебоксарах беспилотники ударили по одному из производственных предприятий. Вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что под удар попал завод ВНИИР-Прогресс.

26 ноября снова дроны атаковали завод, производящий электронику для армии РФ в Чебоксарах. Там прозвучало не менее 5-7 взрывов. Аэропорт Чебоксар временно приостанавливал работу. Россияне утверждают, что обломки дронов якобы упали на жилой многоэтажный дом. На верхних этажах начался пожар.

