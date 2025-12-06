Укр
Сколько РФ потеряла на войне мужского населения: СМИ узнали колоссальные данные

Виталий Кирсанов
6 декабря 2025, 19:11
По подсчетам, общие российские потери убитыми и ранеными составляют от 1 до 1,35 млн солдат и офицеров.
РФ потеряла на войне 1% мужского населения
РФ потеряла на войне 1% мужского населения / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Кратко:

  • Количество погибших российских военных может превышать 680 тысяч
  • За последние три года РФ смогла оккупировать 1,45% территории Украины

Россия могла потерять 1% довоенного мужского населения с начала войны в Украине. Об этом в субботу, 6 декабря, сообщает The Moscow Times со ссылкой на данные The Economist.

"С учетом данных последней довоенной переписи 2020-2021 годов, согласно которым в России проживало более 68 млн мужчин, количество погибших российских военнослужащих может превышать 680 тысяч человек. Если считать только трудоспособную часть мужского населения, то это около 430 тысяч убитых на войне", – говорится в сообщении.

видео дня

По подсчетам, общие российские потери убитыми и ранеными составляют от 1 до 1,35 млн солдат и офицеров – это больше, чем количество американских солдат, убитых или раненных во время Второй мировой войны.

За неполный год российские войска, по данным Института изучения войны (ISW), смогли захватить 4562 кв. км украинской территории. Это на 22% больше, чем в 2024 году, когда было оккупировано 3734 кв км площади Украины. Но даже несмотря на определённые успехи России в покровско-мирноградской зоне Донецкой области, в Купянске на Харьковском направлении, а также наступление в Запорожской области, которое ускорилось, общие темпы её продвижения остаются медленными, констатирует The Economist. За последние три года РФ смогла дополнительно оккупировать лишь 1,45% территории Украины.

Фактически, за это время ни один крупный город не перешёл под контроль РФ. Даже в Покровске, бои за который продолжаются уже почти полтора года, до войны жило 61 тысяча человек, он был лишь 73-м по величине городом Украины. По данным ISW, город пока не захвачен российскими войсками окончательно.

Для полного захвата украинских Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, которые Россия закрепила за собой в конституции, ей необходимо взять под контроль ещё 20 345 кв. км. При текущих темпах продвижения на это уйдёт как минимум два с половиной года, воевать придётся до мая 2028 года, отмечает The Economist. В целом Россия контролирует около 20% украинской территории – около 120 тысяч кв. км.

Потери РФ в войне - что говорит Генштаб ВСУ

Как отмечает Генштаб ВСУ, Силы обороны за последние сутки уничтожили еще 1 180 российских оккупантов, 2 вражеских танка и 130 единиц автомобильной техники и автоцистерн. Об этом 6 декабря сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 179 790 (+1 180) чел.
  • танков - 11 398 (+2) ед.
  • боевых бронетранспортеров - 23 688 (+2) ед.
  • артиллерийских систем - 34 874 (+31) ед.
  • РСЗО - 1 560 (+2) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 87 387 (+487) ед.
  • автомобильной техники и автоцистерн - 69 037 (+130) ед.
  • специальной техники - 4 015 (+1) ед.

Потери РФ и Украины: заявление Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что с начала текущего года по август Россия понесла колоссальные потери в войне против Украины — около 112,5 тысячи военных. При этом, по его словам, украинские потери значительно меньше и составляют примерно 8 тысяч человек, что, по оценке Трампа, в несколько раз ниже российских показателей.

Потери РФ на войне - детали

Ранее сообщалось о том, что россияне в авральном режиме ускоряют стройку госпиталя в Крыму из-за потерь. Причина ускоренной стройки – катастрофические потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях.

Напомним, оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике. У россиян возник дефицит важных составляющих военной техники.

Напомним, Главред писал, что в октябре 2025 года российская армия понесла значительные потери - более 31 тысячи военнослужащих. Это соответствует численности трех дивизий.

Об источнике: The Moscow Times

The Moscow Times - независимое онлайн-издание на английском и русском языках, штаб-квартира в Амстердаме, пишет Википедия.

Выходило печатной газетой в России с 1992 по 2017 год. Распространялось бесплатно в гостиницах, кафе, посольствах, авиалиниях и по подписке. Было популярно среди иностранцев в Москве и англоязычных россиян.

Как развивалось издание:

  • В ноябре 2015 года изменило формат с ежедневной на еженедельную (по четвергам) и увеличило объем до 24 страниц.
  • В июле 2017 года полностью перешло в онлайн.
  • В 2020 году запущена русскоязычная редакция.
  • В 2022 году редакция переехала в Амстердам из-за репрессивных медийных законов после вторжения РФ в Украину.
  • В апреле 2022 года сайт на русском языке был заблокирован в России.
  • В 2023 году Минюст РФ внес издание в перечень "иностранных агентов".
  • В июле 2024 года Генпрокуратура РФ признала The Moscow Times "нежелательной организацией".

Среди журналистов, которые начинали там карьеру, - Эллен Барри, будущий руководитель московского бюро The New York Times.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости России война в Украине ВСУ войска России российские войска Генштаб ВСУ новости Украины новости Украины и мира война России и Украины
