Оккупанты пошли на радикальный шаг для восстановления потерь в технике - Атэш

У россиян возник дефицит важных составляющих военной техники.

https://glavred.info/front/okkupanty-poshli-na-radikalnyy-shag-dlya-vosstanovleniya-poter-v-tehnike-atesh-10711100.html Ссылка скопирована

В Севастополе партизаны зафиксировали необычную деятельность оккупантов / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили партизаны:

Россияне забирают списанные автомобили из воинских частей в Крыму

Враг использует старую технику в качестве "доноров"

В армии РФ ощущается дефицит техники

В Севастополе, что во временно оккупированном Крыму, оккупационные войска страны-агрессора России разбирают списанные автомобили для восстановления потерь в технике на фронте.

Об этом сообщили в украинском партизанском движении Атеш. Россияне активно забирают списанные военные машины и машины двойного назначения со склада хранения списанной техники одной из воинских частей в Гагаринском районе города.

видео дня

Почему оккупанты разбирают военную технику

Специалисты партизанского движения проанализировали спутниковые снимки, которые свидетельствуют о том, что с начала апреля 2025 года со стоянки были отбуксированы десятки списанных военных грузовых автомобилей различного назначения, включая пожарные машины на базе ЗИЛ-131.

"Эти автомобили транспортируются на авторемонтные базы, где они используются как "доноры" для ремонта поврежденной на поле боя техники. Это прямое свидетельство серьезных проблем с комплектующими для автомобилей ВС РФ на южном направлении", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Оккупантам не удается скрыть и катастрофические потери живой силы

Главред писал, что ранее в Атэш обнаружили срочное ускорение строительства военно-морского госпиталя в оккупированном Севастополе. Объект, который начали строить в октябре 2022 года и планировали сдать только в конце 2026-го, пытаются достроить в авральном режиме.

Причиной стали потери оккупационных войск на Херсонском и Запорожском направлениях. Поток раненых превысил все ожидания, и имеющиеся госпитали не справляются.

Ситуация в Крыму - последние новости

Напомним, Главред писал, что недавно в разных уголках временно оккупированного Крыма прогремели взрывы. Под ударом была по меньшей мере одна нефтебаза и, вероятно, военный объект.

Ранее партизаны украинского движения провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе населенного пункта Армянск, что во временно оккупированном Крыму.

Накануне стало известно, что россияне сбили собственный военный самолет во время работы противовоздушной обороны по украинским дронам во временно оккупированном Крыму.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред