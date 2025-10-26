Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Фронт

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

Анна Косик
26 октября 2025, 09:57
126
Партизаны создали дополнительные трудности для вражеской группировки на одном из направлений фронта.
Подрыв логистики РФ в армянске
Снабжение подразделений РФ на Херсонщине нарушено / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

  • В Крыму партизаны ударили по релейному оборудованию оккупантов
  • Поставки боеприпасов для армии РФ на Херсонщине замедлены
  • Диверсии партизан становятся все более эффективными

Партизаны украинского движения провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе населенного пункта Армянск, что во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в АТЕШ, в результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки оккупационных войск страны-агрессора России.

видео дня

Детали операции партизан

В пиковый момент логистических перевозок оккупантов представители украинского движения сопротивления нанесли удар по оборудованию, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении.

"Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность. "Атэш" продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся все более эффективными", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении
Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны не впервые нарушают логистику оккупантов в Крыму

Главред писал, что летом партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Это произошло возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе полуострова.

Тогда был поражен стратегический для оккупационных войск участок, через который регулярно оккупанты перебрасывали технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов.

Диверсии против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.

Недавно также один из агентов Атеш успешно провел диверсию на стратегически важном для снабжения оккупационных войск РФ железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец.

Ранее партизаны совершили диверсию в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Больше новостей:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Херсонская область новости Крыма партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:33Мир
Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

11:05Фронт
Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

09:31Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Бензин в канистре не вечен: водителям назвали реальный срок годности топлива

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

11:33

Украина и Россия могут сесть за стол переговоров, но при одном условии – NYT

11:28

Украина становится частью американских выборов 2026 годамнение

11:05

Путину доложили об окружении украинских войск в Купянске: что говорят в ВСУ

10:20

Любовный гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

10:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 26 октября (обновляется)

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
09:57

Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

09:44

Гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября: Овнам - перемены, Девам - рутина

09:39

Карта Deep State онлайн за 26 октября: что происходит на фронте (обновляется)

09:31

Зеленский отреагировал на удар РФ по Киеву и раскрыл детали

Реклама
09:21

Рывок перед зимой: о проблеме тактики россиянмнение

08:56

На подлете к Москве: дроны совершили дерзкий налет на Россию, детали атаки

07:28

Войска Путина дронами атаковали Киев: попали в жилые дома, есть погибшие – деталиВидео

06:20

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - перемены, Рыбам - любовьВидео

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках семейного обеда за 19 секунд

05:30

Как сделать так, чтобы роутер работал без света: очень хороший способВидео

05:00

Время перемен: Вселенная скоро подарит большую удачу трем знакам зодиака

04:16

"Кого-то это мучает": беглец Винник неожиданно обратился к украинским артистамВидео

03:36

Гороскоп на завтра 27 октября: Весам - важное дело, Скорпионам - большое счастье

02:00

Большинство даже не подозревает: как выбрать домкрат, чтобы не сломать авто

01:44

Добавьте 1 предмет в стиралку: как мгновенно избавиться от затхлого запаха одежды

Реклама
25 октября, суббота
23:17

Трамп выдвинул ультиматум Путину: при каком условии может состояться встреча

22:44

Когда водитель может смело ехать на красный сигнал светофора - четыре случая

21:45

Может навсегда испортить ноутбук: что нельзя подключать к разъему

21:20

Украинцам в течение 13 часов будут выключать свет: графики отключений на 26 октября

21:05

Здесь и сейчас: пять знаков зодиака, которые любят, чтобы их обожали

20:48

"Шахеды" в небе, авиация снаряжена: существует угроза массированного удара

20:35

Зима перепишет цены на популярные продукты - что может подорожать сразу на 30%

20:16

Благоприятные дни ноября: когда и что сажать, чтобы получить ранний урожайВидео

20:16

Украина получит 150 самолетов "Грипен": уже известно, когда появятся первые

19:32

Погода ухудшится, пойдет снег: синоптики дали новый прогноз

19:14

РФ накапливает бронетехнику: эксперт раскрыл два возможных сценария развития событий

19:12

Мировые премьеры и звездное жюри: в Киеве стартовал кинофестиваль "Молодость"

19:10

Путин назвал цель РФ на ближайшие 2 года: что задумал Кремльмнение

18:56

"Решение можно найти очень быстро": у Путина назвали три условия завершения войныВидео

18:55

Россияне запустили ракеты прямо по месту прилета: на Днепропетровщине погиб спасательФото

18:13

ВСУ зачистили стратегическую точку: почему результат может изменить баланс сил

18:12

"Божественное откровение": в эти три даты рождаются люди с мудростью прошлых жизней

17:41

Как по-украински сказать "веснушки" - назван единственный правильный ответВидео

17:17

США готовят новые санкции против России – Reuters

17:15

Кто возглавит Динамо в случае новых неудач: неожиданный кандидат на кресло тренера

Реклама
16:48

Топ-3 причины "нечего надеть": как совмещать вещи в осеннем гардеробеВидео

16:35

Когда в домах украинцев появится тепло - в Минэнерго ответили

16:32

Приклеил и забыл: как просто и дешево утеплить дверьВидео

16:28

Три ключа к миру: Буданов назвал факторы для завершения войны

16:20

Под землей оказалось почти 500 человек: РФ ударила по шахте на Днепропетровщине

16:15

В Москве мигранты устроили массовую драку с лопатами и камнями – деталиВидео

16:09

Разгромлено и взято в плен массу россиян: ВСУ освободили важный населенный пунктВидео

15:38

Россия не может защитить себя: Буданов заявил о новой стратегии Украины

15:23

"Слава Богу не пришлось": участница "Холостяка" опозорила Цимбалюка

14:56

Чем нельзя чистить пластиковые трубы: сантехники назвали худшие средства

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапАни ЛоракСофия РотаруКейт МиддлтонОльга СумскаяАлла Пугачева
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять