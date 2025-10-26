Ударили в пиковый момент: партизаны в Крыму серьезно нарушили снабжение армии РФ

Партизаны создали дополнительные трудности для вражеской группировки на одном из направлений фронта.

Снабжение подразделений РФ на Херсонщине нарушено / Коллаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Что сообщили в Атеш:

В Крыму партизаны ударили по релейному оборудованию оккупантов

Поставки боеприпасов для армии РФ на Херсонщине замедлены

Диверсии партизан становятся все более эффективными

Партизаны украинского движения провели успешную диверсию на железнодорожной инфраструктуре в районе населенного пункта Армянск, что во временно оккупированном Крыму.

Как сообщили в АТЕШ, в результате воздействия на релейное оборудование было нарушено движение поездов, которые обеспечивают поставки оккупационных войск страны-агрессора России.

Детали операции партизан

В пиковый момент логистических перевозок оккупантов представители украинского движения сопротивления нанесли удар по оборудованию, что позволило замедлить поставки боеприпасов и материально-технического обеспечения для подразделений на Херсонском направлении.

"Каждая такая операция создает дополнительные трудности для вражеской группировки, снижая ее боеспособность. "Атэш" продолжает систематически разрушать логистические маршруты оккупантов. Наша сеть агентов расширяется, а удары становятся все более эффективными", - говорится в сообщении.

Что известно о партизанском движении "Атеш" / Инфографика: Главред

Партизаны не впервые нарушают логистику оккупантов в Крыму

Главред писал, что летом партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Это произошло возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе полуострова.

Тогда был поражен стратегический для оккупационных войск участок, через который регулярно оккупанты перебрасывали технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов.

Диверсии против России - последние новости

Напомним, Главред писал, что партизаны провели диверсию на железной дороге в Запорожской области. Это заблокировало движение военных грузов страны-агрессора России на юге Украины.

Недавно также один из агентов Атеш успешно провел диверсию на стратегически важном для снабжения оккупационных войск РФ железнодорожном участке возле населенного пункта Мыслец.

Ранее партизаны совершили диверсию в районе населенного пункта Волноваха, препятствуя поставке боеприпасов, техники и личного состава вражеской армии.

Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

