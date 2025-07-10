Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов

Коротко:
- Партизаны совершили диверсию в Крыму
- Это произошло возле населенного пункта Уварово
- Они уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги
Партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Об этом движение написало в Telegram.
Известно, что диверсия произошла возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.
Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящей через Крымский мост.
"Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасывают технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов - и таких ударов будет все больше", - отметили партизаны.
Диверсии партизан - что известно
Как сообщал Главред, 27 мая партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область и по которому ВС РФ поставляет вооружение.
Также известно, что в Геническом районе агенты успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.
Кроме того, ранее, партизаны движения АТЕШ лишили связи военные объекты в Московской области.
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Об источнике: движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
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