Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов

Мария Николишин
10 июля 2025, 07:42
1440
Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов.
Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов
Диверсия в Крыму / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Коротко:

  • Партизаны совершили диверсию в Крыму
  • Это произошло возле населенного пункта Уварово
  • Они уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги

Партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Об этом движение написало в Telegram.

Известно, что диверсия произошла возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.

видео дня

Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящей через Крымский мост.

Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов
Диверсия в Крыму / фото: АТЕШ

"Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасывают технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов - и таких ударов будет все больше", - отметили партизаны.

Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов
Диверсия в Крыму / фото: АТЕШ

Диверсии партизан - что известно

Как сообщал Главред, 27 мая партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область и по которому ВС РФ поставляет вооружение.

Также известно, что в Геническом районе агенты успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.

Кроме того, ранее, партизаны движения АТЕШ лишили связи военные объекты в Московской области.

Читайте также:

Об источнике: движение "Атеш"

Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Крымский мост новости Крыма партизаны
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полиции

09:03Украина
У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – Свитан

09:00Интервью
Машины просто плавают по улице: одна область Украины под ударом сильной непогоды

Машины просто плавают по улице: одна область Украины под ударом сильной непогоды

08:51Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал город

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

"Будем трястись от холода": синоптик предупреждает о резком снижении температуры

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

Последние новости

09:30

Необычная прическа и стильный образ: Елена Зеленская покорила своим видом

09:03

"Число жертв будет расти": в результате удара РФ по Киеву погибла капрал полицииФотоВидео

09:00

У Путина впереди проблемное время, он не в силах добиться перелома в войне – СвитанВидео

08:51

Машины просто плавают по улице: одна область Украины под ударом сильной непогодыФотоВидео

08:37

Брэд Питт хочет заполучить личные сообщения Анджелины Джоли: зачем ему это надо

Наступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и ДнепраНаступление РФ в сентябре развернется с новой силой: Свитан – об угрозах захвата Сум и Днепра
08:35

Карта Deep State онлайн за 10 июля: что происходит на фронте (обновляется)

08:14

США возобновили поставки Украине ракет и снарядов: в Reuters узнали детали

08:10

Президента Трампа подменили: кто управляет СШАмнение

07:42

Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов

Реклама
07:10

Где три различия между котиками, которые смотрят на рыбку: загадка на 31 секунду

06:25

Количество пострадавших в Киеве неуклонно растет: людям советуют закрыть окна

06:10

США и ЕС меняют стратегию в отношении нашей войны: что это значит?мнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия на картинках с мужчиной на заправке за 33 с

05:10

Россиян ждет серьезный удар, пострадают миллионы - экономист раскрыл план КремляВидео

04:47

На чем правильно жарить яйца: сливочном или растительном масле

04:00

Водителям нужно проверить одну деталь в авто, которое старше 3-4 лет - причина

03:44

Гороскоп на завтра 11 июля: Овнам - путешествие, Львам - увлекательная ситуация

03:25

Мечты станут реальностью: 5 знакам зодиака очень повезет в июле

02:02

Запад удивлен: как Украина ломает стереотипы о войне будущего

02:01

Баллистика и табун шахедов атаковал Киев: в столице раздаются взрывы, работает ПВО

Реклама
01:30

Синоним брутальности на прогулке: как сейчас выглядит "Техасский рейнджер" Чак Норрис

00:22

Где Украина может получить новые танки: аналитики озвучили неожиданные варианты

09 июля, среда
23:38

Вскрытия не будет: от чего на самом деле умер звезда "Убить Билла" Майкл Мэдсен

23:38

Копия папа: Галкин показал подросшего сына Гарри

23:19

Путин не боится Трампа и верит в прорыв на фронте в ближайшее время - NYT

22:54

Россия запустила "Шахеды", тревога распространяется по Украине: что известно

22:19

Как помочь томатам созреть без химии: простой, но эффективный метод

22:16

Украинцы будут въезжать в страны ЕС по-новому - детали решения и что изменится

21:41

Зеленский провел новые переговоры с Келлогом - о чем договорилисьВидео

21:32

Смерть Игоря Поклада: украинские артисты скорбят об утрате Маэстро

21:23

"Они очень дорогие": Трамп ответил, кто остановил помощь Украине и отправит ли Patriot

21:19

Рассекречено второе название Николаева: историк раскрыл, кто и когда основал городВидео

20:54

Как спят знаки зодиака: раскрыты уникальные привычки

20:48

Когда Россия сможет запускать по Украине 1000 дронов: появился тревожный прогноз

20:43

Грядет новая пенсионная реформа: чего ждать миллионам украинцев

20:39

РФ собрала 50-тысячное войско: эксперт раскрыл, есть ли угроза захвата СумВидео

20:29

Обладаете ли вы лидерскими качествами: простой тест по форме бровей

19:53

Археологи открыли город возрастом 3500 лет: чем находка в Андах удивила ученых

19:38

Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту

19:35

Что кладут в гроб и как поминают умерших: обычаи и традиции похорон в УкраинеВидео

Реклама
19:33

"План провалился": Россия собрала рекордное войско и пошла ва-банк на фронте

19:11

Настоящий магнит для нищеты и несчастий: что нужно немедленно выбросить из дома

19:10

Путин шантажирует Трампа?мнение

19:05

"Жить сегодня и сейчас": фотографы Костя и Влада Либеровы впервые станут родителями

19:00

Планета может пополниться новым океаном: ученые раскрыли, где он может появиться

18:51

Сейчас таких нет: как раньше называли месяцы и почему год начинался не с январяВидео

18:36

Доллар и евро резко подешевели после взлета: НБУ установил новый курс

18:19

Сестра Жанны Фриске потеряла дочь: что произошло

18:19

Цены на популярные продукты взлетели на 25%: что больше всего подорожало

18:18

Шутка, которая прижилась: какое настоящее название лежачего полицейскогоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять