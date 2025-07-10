Громкая диверсия в Крыму: партизаны уничтожили стратегический участок оккупантов

Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов.

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Диверсия в Крыму / коллаж: Главред, фото: АТЕШ

Коротко:

Партизаны совершили диверсию в Крыму

Это произошло возле населенного пункта Уварово

Они уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги

Партизанское движение Атеш совершило диверсию и уничтожило релейный шкаф на железной дороге во временно оккупированном Крыму. Об этом движение написало в Telegram.

Известно, что диверсия произошла возле населенного пункта Уварово в Ленинском районе Крыма.

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Отмечается, что партизаны уничтожили релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, проходящей через Крымский мост.

Диверсия в Крыму / фото: АТЕШ

"Этот участок пути является стратегическим для оккупационных войск, поскольку через него регулярно перебрасывают технику, топливо и личный состав. Удар по этой логистической нити задержал важные поставки военных грузов - и таких ударов будет все больше", - отметили партизаны.

Диверсия в Крыму / фото: АТЕШ

Диверсии партизан - что известно

Как сообщал Главред, 27 мая партизаны совершили диверсию на российской железной дороге. В результате пострадал критически важный участок железнодорожных путей, ведущий в Курскую область и по которому ВС РФ поставляет вооружение.

Также известно, что в Геническом районе агенты успешно провели диверсию, во время которой уничтожили автомобиль российских оккупантов, который они использовали в военных целях.

Кроме того, ранее, партизаны движения АТЕШ лишили связи военные объекты в Московской области.

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Об источнике: движение "Атеш" Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.

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