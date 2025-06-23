У ВСУ серьезные проблемы с дронами: военный заговорил о 'диверсии' Китая

Сейчас фронт получает лишь минимальный объем дронов.

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Задержки поставок дронов ВСУ / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

ВСУ имеют проблемы с поставками дронов

Они связаны с поставками бракованных деталей из Китая

Украина также отстает в производстве дронов на оптоволокне

Украинские военные сталкиваются с серьезными перебоями в обеспечении дронами. Причина - массовые поставки бракованных комплектующих китайского производства. Об этом заявил командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко в эфире Киев24.

По его словам, некачественные детали, которые поступают в Украину, делают невозможным своевременную сборку и отправку беспилотников на передовую.

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"Есть партия дронов. Одной тысячи хватает нашему подразделению на пять дней эффективной работы на фронте. Но вместо ожидаемой отгрузки - звонок от производителя: Извините, пришли бракованные комплектующие", - подчеркнул он.

Командир отметил, что нет доказательств умышленной диверсии со стороны Китая, но доля бракованных деталей чрезвычайно высока.

"Сейчас фронт получает лишь минимальный объем дронов, необходимый для выполнения боевых задач. Этот ресурс формируется из разных источников: частично - за счет государства, частично - благодаря донатам и поддержке международных партнеров", - сказал Федоренко.

Командир также добавил, что Украина отстает от России в производстве дронов на оптоволоконном управлении.

"Россия значительно раньше наладила производство таких систем благодаря доступу к китайскому сырью и технологиям. Украина сможет достичь ограниченного паритета с РФ в этом направлении не раньше октября-ноября 2025 года - и только на отдельных участках фронта", - подчеркнул он.

В то же время, Федоренко отметил, что и в Украине, и среди партнеров прилагаются максимум усилий для обеспечения ВСУ современными беспилотными системами.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель военных программ Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук заявил, что ситуация на Сумском направлении тесно связана с боевыми действиями на территории Курской области РФ.

Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин сказал, что Силы обороны проводят контрнаступательные действия и отбрасывают врага на менее выгодные рубежи. В ряде случаев украинским воинам удается даже освободить временно занятые противником населенные пункты.

Кроме того, аналитики DeepState сообщили, что украинские защитники имеют успехи на фронте. В частности, бойцы освободили поселок Андреевка Сумской области. Населенный пункт находится под контролем наших военных.

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Кто такой Юрий Федоренко? Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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