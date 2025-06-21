В РФ отчитались об уничтожении Patriot ВСУ: Зеленский сделал важное заявление

Главное:
- Зеленский опроверг информацию о якобы уничтожении или повреждении систем Patriot
- Приблизительно треть Shahed сбивают мобильные огневые группы
Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о якобы уничтожении или повреждении систем ПВО Patriot в результате массированных российских ударов.
"Первое, что касается Patriot - хочу опровергнуть информацию - в результате этих массированных ударов ни одна из систем Patriot не была уничтожена или повреждена. То, что было вброшено где-то в медиа - это не соответствует действительности", - сказал Зеленский журналистам 20 июня.
Он также уточнил, что приблизительно треть Shahed сбивают мобильные огневые группы. Мы стали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две очень успешно.
Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недальнобойных больше, чем в любой год этой войны, добавил Зеленский.
Ранее СМИ сообщили о разработке Украиной собственной системы ПВО. Партнеров для производства новой ЗРК Украина может искать в странах Европы.
Ранее сообщалось о том, что отсутствие помощи США существенно ослабило ПВО Украины.
Напомним, Главред писал, что Украине необходимо больше систем ПВО. Аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов.
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ЗРК Patriot
Patriot – американская система. Она есть в арсенале США и ряда стран НАТО. Комплекс приняли на вооружение сорок лет назад и с тех пор несколько раз серьезно модернизировали. Он эффективно сбивает крылатые ракеты и беспилотники.
Комплекс Patriot может контролировать до полусотни целей и при этом стрелять одновременно по пяти из них. При этом размер и высота полета ракеты, самолета или дрона, которые надо сбить, особого значения не имеют.
Универсальное средство противовоздушной обороны позиционных районов войск на средних и больших высотах. Обеспечивает противоракетную оборону (ПРО) на уровне армии США.
Стоимость поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot может доходить до $9 млрд (включает в себя: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 ЗУР с усовершенствованным наведением GEM-T, 10 комплектов РЛС с фазированной решеткой, 10 контрольных станций захвата цели).
Стоимость пуска одной ракеты составляет около 3 млн долл. США.
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