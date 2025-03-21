Необходимо больше ПВО: аналитик предупредил о новой угрозе обстрелов Украины

Украине нужно больше систем ПВО, чтобы защищать мирное население от атак противника.

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Россияне уже не впервые пытаются повысить эффективность обстрелов Украины / Коллаж: Главред, фото: В/Ч 3017 НГУ, ua.depositphotos.com

Что сказал Коваленко:

Россия изменила тактику ударов по Украине дронами

Враг обстреливает мирные города ради террора

Украине нужны ПВО, ЗРК и РЭБы для отражения атак

20 марта во время обстрела Одессы дронами типа Shahed-136 страна-агрессор Россия использовала новую тактику ударов. Об этом в Telegram написал военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его словам, это была едва ли не самая массированная атака беспилотников на Одессу за все три года полномасштабной войны. Дело в том, что враг запустил дроны на высоте более 2000 метров, что фактически делает невозможным сбивание цели стрелковым оружием.

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Shahed-136 / Инфографика: Главред

"Дотянуться могут средства, начиная с ЗРК Gepard и выше. При этом пикирование с высоты более 2 километров на скорости 80-90 м/с крайне негативно влияет на точность. А нужна ли в таком случае точность? Террор ради террора. Эти налеты чистейший террор, убийство, разрушение, запугивание", - подчеркнул обозреватель.

Коваленко считает, что враг продолжает экспериментировать, потому что хочет терроризировать украинские города, поэтому единственная возможность Украины предотвращать обстрелы - это усиление ПВО, в том числе за счет ЗРК малого, среднего и большого радиуса, а также РЭБов.

Атака на Одессу 20 марта - что известно

Напомним, Главред писал, что вечером 20 марта российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами типа "Шахед", в результате чего в городе прогремели мощные взрывы.

Впоследствии мэр Одессы Геннадий Труханов обнародовал видео последствий дроновой атаки. На кадрах можно увидеть горящие и разбитые здания, гражданские объекты, которые превратились в руины, а также пожарных со спецтехникой и спасателей. Стало известно, что пострадали трое подростков.

На вражеский удар по Одессе и другим городам Украины отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его информации, в результате массированных ударов оккупантов по Одесской области произошли пожары в торговом центре, магазинах, повреждена многоэтажка.

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Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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