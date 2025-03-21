ВСУ нашли способ сбивать прицелы КАБов РФ: в Bild узнали о новой разработке

Главное:
- Украинские военные применили новый глушитель Night Watch Lima
- Найдена уязвимость в программном обеспечении КАБов РФ
Украинские военные применили новый глушитель Night Watch Lima, который способен подавлять или подменять спутниковые сигналы, заставляя корректируемые авиабомбы РФ терять ориентацию в пространстве.
Как пишет Bild со ссылкой на источник в Украине, украинские специалисты, эксплуатируют уязвимость в программном обеспечении системы "Комета-М", которой оснащают КАБы РФ.
Военный эксперт Томас Тайнер уверен, что эта технология даёт украинской армии тактическое преимущество.
"Украинцы смогли остановить российское продвижение благодаря тому, что у россиян больше нет защиты в виде высокоточных бомб. Теперь Украина может контратаковать", — заявил он.
Уточняется, что Россия использует в своих бомбах систему "Комета-М", которая сочетает несколько спутниковых сигналов и антенн. Это делает ее устойчивой к большинству стандартных помех.
В то же время авторы материала предупреждают о том, что РФ, скорее всего, в скором времени найдет способы обойти эти помехи. Кроме того, все большую угрозу представляют новые российские дроны, управляемые по волоконной оптике — их попросту нельзя заглушить электронными средствами.
Ранее сообщалось о том, что КАБ мастерски сбили над Запорожьем. Украина нашла эффективный метод борьбы с российскими КАБами и решение, вероятно, уже масштабируется.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ нашли оружие против КАБов. Украинские военные используют глушители, чтобы "приземлять" КАБы в полях.
Как сообщал Главред, Россия за сутки 14 раз ударила КАБами по селу Казачья Локня в Курской области, есть пострадавшие. Пресс-офицер Алексей Дмитрашковский заявил, что РФ фактически "освобождает" собственных граждан, уничтожая их дома.
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Что известно о Bild
Bild - самая популярная ежедневная газета в Германии, а также долгое время была самой популярной газетой в Европе. Ее платный тираж составляет 986 027 экземпляров, что на 77,6% меньше, чем в 1998 г. Национальный таблоид издается берлинским издательством Axel-Springer-Verlag с июня 1952 года, сообщает Википедия.
Коммерческий успех газеты вызвал появление медиа-бренда Bild, под которым Axel-Springer-Verlag издает несколько печатных ответвлений и новостной портал Bild.de. В 2023 году медиакомпания была вынуждена прекратить свою деятельность в сфере производства телевизионных программ с телеканалом Bild, который просуществовал всего два года. Долгосрочные планы издателя включают прекращение выпуска печатной газеты и переход на полностью цифровое предложение.
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