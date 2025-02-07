КАБ мастерски сбили над Запорожьем: в СМИ раскрыли таинственное оружие ВСУ

Украина нашла эффективный метод борьбы с российскими КАБами и решение, вероятно, уже масштабируется.

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Чем сбили российский КАБ над Запорожьем / Коллаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org, Минобороны РФ

Коротко:

Российский КАБ в Запорожье сбили с помощью "экспериментального оружия"

ВСУ могли использовать ЗУ-23-2 для сбития авиабомбы

Украинские защитники сбили российский КАБ в Запорожье с помощью "экспериментального оружия". Зенитчики могли использовать ЗУ-23-2 для обезвреживания вражеской авиабомбы. Об этом пишет Defense Express.

Как отметили в издании, Украина продолжает искать эффективные методы борьбы с российскими КАБами. Если в 2024 году этот вопрос находился на стадии разработок, то сейчас, похоже, решение найдено и уже масштабируется.

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Воздушные силы Украины подтвердили 6 января факт сбития российской управляемой авиационной бомбы в районе Запорожья. Это не первый случай, хотя детали относительно средств, которыми была уничтожена бомба, официально не раскрываются.

Еще в апреле 2024 года президент Владимир Зеленский сообщал о разработке оружия для борьбы с российскими КАБами. В июле того же года волонтер Сергей Притула заявил, что это оружие уже проходит испытания. Ожидалось, что после подтверждения эффективности его начнут производить в сжатые сроки.

По неподтвержденным данным, сбитие российского КАБа в Запорожье было осуществлено с помощью "экспериментального оружия", из-за чего бомба упала на окраине города. Авиационный Telegram-канал "Соняшник" сообщил, что некоторые украинские зенитчики уже сбивали российские дальнобойные бомбы с помощью ЗУ-23-2.

"Отметим, что это конечно не об уникальных возможностях этого оружия, а об уникальном мастерстве украинских бойцов и дозе военной удачи. И, как указано в заметке, речь идет об определенной тактике и очевидно определенное украинское решение, которое будет постепенно масштабироваться", - отметили аналитики.

В Defense Express добавили, что зенитная артиллерия, в частности ЗУ-23-2, имеет эффективность огня до 2,5 км, что позволяет применять ее для точечной защиты. В то же время существуют способы модернизации этих установок для повышения точности.

Аналогичные решения применяются в мировой практике. Например, система Skyguard Air Defence от Rheinmetall сочетает 35-мм зенитные пушки GDF007 с современной системой обнаружения и наведения.

"В то же время на сколько украинское направление поиска решения противодействия российским КАБам идет тем же путем очевидно станет известно несколько позже", - отметили в издании.

КАБ / Инфографика: Главред

Атаки РФ КАБами - новости Украины

Напомним, в Воздушных силах Украины подтвердили уничтожение управляемой авиабомбы в Запорожье. Начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил, что это не первый случай уничтожения управляемой авиабомбы. По его словам, россияне запускают КАБы с дистанции, которая не входит в зону поражения ПВО, но украинские военные используют различные методы противодействия.

Также вечером 6 февраля российские войска сбросили три управляемые авиабомбы на жилой дом в селе Мирополье, Сумская область. По данным Офиса генпрокурора, погибли три человека.

Как сообщал Главред, Россия за сутки 14 раз ударила КАБами по селу Казачья Локня в Курской области, есть пострадавшие. Пресс-офицер Алексей Дмитрашковский заявил, что РФ фактически "освобождает" собственных граждан, уничтожая их дома.

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